神戸大は、名谷キャンパス（神戸市須磨区）に認知症グループホームやサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）を建設し、移住した高齢者と学生が交流を図りながら、認知症予防などの研究を進める取り組みを始める。

政府が推進する日本版ＣＣＲＣの大学連携型で、全国で高齢者住宅を展開する学研グループの「学研ココファン」（東京）との協働で、２０２７年９月の開業を目指す。（行成靖司）

名谷キャンパスには、大学院保健学研究科があり、運動や栄養指導などによる認知症予防の研究が進められている。学研グループは、全国で高齢者支援事業を展開しており、これまでも多世代が交流する複合施設を整備してきた。

石田達郎研究科長は「高齢者住宅では、長期間にわたり食事や運動、睡眠などの日常生活をチェックできる」と指摘。入居者らの協力も得て、超高齢や認知症などの研究を行う予定だ。

計画では、現在テニスコートなどがある約３６３５平方メートルの敷地に、鉄骨造り５階建ての施設を建設。１階に認知症グループホーム（１８室）と研究室（９室）や講義室をつくり、２〜４階にサ高住（４７戸）と介護付き有料老人ホーム（４９戸）、５階に学生マンション（２０戸）を設ける。

１階は、高齢者と学生が自然に交われるようメインエントランスから各施設へ行ける設計にし、イベントが開けるようホールも設置する。総事業費は約３０億円を見込んでいる。

学研ホールディングスの小早川仁常務取締役は「食品メーカーやＩＣＴ（情報通信技術）関連など様々な企業にも参画してもらい、研究の成果をサービスとして提供できれば」と話す。神戸大の藤澤正人学長は「学生や研究者、居住する方に加え、学研のノウハウが結集することによって、産学連携が密にできる場として発展させたい」としている。

◆日本版ＣＣＲＣ＝ＣＣＲＣは「Ｃｏｎｔｉｎｕｉｎｇ Ｃａｒｅ Ｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ」の略。移住高齢者が社会活動に参加しながら医療や介護サービスも受けられる地域のことで、米国で始まった。政府は６月に閣議決定した「地方創生２．０基本構想」で、全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」（日本版ＣＣＲＣ）の展開を重要施策と位置づけ、３年後に全国で１００か所の設置を目標としている。