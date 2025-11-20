【速報】サッカー・アルビレックス新潟 千葉和彦選手との契約満了 チームのムードメーカー 「11年半、オレンジのユニフォームで闘えたことに感謝」《新潟》
サッカー・アルビレックス新潟は20日、千葉和彦選手と2026年2月1日以降の契約を締結せず、今季をもって契約満了とすることを決定したと発表しました。
千葉 和彦選手（40）は2005年夏に新潟入り。広島、名古屋を経て、2021年に新潟に復帰。
センターバックとして活躍し、明るいキャラクターとしてチームのムードメーカーとなっていました。
千葉選手は以下のコメントを発表しています。
アルビレックス新潟を愛する皆様。
シーズン当初に掲げた目標に遠く及ばず、またJ2降格という厳しい結果になってしまった事、本当に申し訳ありません。
残り2節、来シーズンも引き続きビッグスワンに足を運んでいただけるような、アルビレックス新潟の未来が希望に満ち始める、きっかけとなるような試合にします。
そして私事で恐縮ですが、今シーズンをもちまして新潟を離れる事となりました。
2005年にプロサッカー選手としての扉を開いて頂き、計11年半このオレンジのユニフォームを纏い闘えた事、心から感謝申し上げます。
また新潟の方々には、私だけではなく私の家族にも優しく親切に接していただきました。
重ねてお礼申し上げます。
また皆さんの前で元気な姿を見せられるようにまだまだ精進していきたいと思っております。
引き続き気にかけていただけたら幸いです。