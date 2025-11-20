大阪・関西万博の閉幕から１か月。西アフリカのギニアはコモンズＤに出展していましたが、手違いがあり工芸品が大量に売れ残ってしまう事態に。「このままでは国に帰れない」ということで「売り尽くしイベント」を開催することにしましたが、果たして購入者は現れたのでしょうか？万博後の奮闘に密着しました。

約１００ｔの工芸品 “行き違い”で１割ほどしか売れず

大阪・関西万博でコモンズＤに出展したギニア。黒光りする女性像や壮大な年月を感じさせる仮面の数々など、自慢の工芸品を販売しようと、約１万４０００ｋｍ離れた本国から総重量１００ｔほどの品を運んできました。

（ギニア政府代表団 ケイタさん）「愛知万博でもたくさん買ってもらえたし、２０１７年のカタールでの展示会でもたくさん売れました。それを計算したうえで持ってきました」

ところが、どこかで行き違いがあったのか万博での物販スペースはたたみ９畳ほど。ほとんどの工芸品は、置くことすらできず、結局１割ほどしか売れませんでした。これでは渡航滞在費も賄えません。大赤字です。

（ギニア木彫組合・代表 ママディ・カバさん）「全ての事態の責任は私たちにあると感じています。だけど売ることが簡単ではないことはわかっていました」



「ギニアのピンチを救いたい」コモンズＤの元スタッフらも集合

「このままでは国に帰れない」と、相談を持ち掛けられたのが、コモンズＤを運営するディレクターだった森重裕子さんでした。

（コモンズＤ・元ディレクター 森重裕子さん）「『助けたい』というよりは、この人たちが目の前にいて『売りたい』『そうか、じゃあ売ろうか』っていう感じ」

考えたのは、工芸品の「売り尽くしイベント」。倉庫のオーナーも協力してくれることになり、２日間大々的に開催することになりました。

（倉庫のオーナー 篠原彰子さん）「作った木工製品に対する情熱というか、すごく大事にされている。こんなすばらしいものに触れてもらう機会もできればなと思うし、いっぱい売れて皆さんが安心して国に帰れるように」

「ギニアのピンチを救いたい」森重さんの呼びかけでコモンズＤで働いていたスタッフたちも集まってきました。

（コモンズＤ・元スタッフ）「２５か国入っていたパビリオンの中でも一番強烈な思い出がある。本当ににぎやかな国がギニアだった。海外にいたことがないけど、海外旅行に行ったような半年間だった。なにか力になれることがあればと思って」

ギニアの雰囲気が味わえるよう交渉次第で値切り可能に

まずはイベントを知ってもらうことが大事。みんなで工芸品の写真を撮ってＳＮＳにどんどん投稿します。

森重さんは、日本語が話せないギニア人スタッフに代わってスムーズに接客できるよう使い方や由来、希望する販売価格などを聞き取っていきます。

（森重裕子さん）「小さいものだと２０００円だとか、３０００円のものを用意している。初めて見た、女の人のマスク。すごくめずらしいと思う。こういうのを探し出してきて家族から譲り受けてくる」

子宝や豊作を願う女神の像『ニンバ』。ギニアの家庭には、必ずといっていいほど置いてある身近な存在だといいます。土産用から祭りに使うものまで大きさは様々。今回持ってきたニンバで一番大きいものは２ｍをゆうに超えます。

販売価格は…

（ママディ・カバさん）「１５万ドル（約２３００万円）」

（森重裕子さん）「いやいや１５万ドル（約２３００万円）って…」

（森重裕子さん）「２３００万円って。それはみんな『（高すぎて）違う』と言って。結局、２５０万円くらいから交渉開始」

ある程度の価格は設定しますが、値札はつけません。せっかくなのでギニアの雰囲気が味わえるよう、現地と同じく交渉次第で大幅に値切れるようにしました。

（ママディ・カバさん）「手伝ってくれてうれしいし、ありがたい。私だけじゃなくてここにいるギニア人みんな感謝している」

イベントへ向け作業開始 多くの工芸品を見てもらえるように展示

イベントまであと２日。そろそろ準備も終わったころかと倉庫をのぞいてみると、前とあまり変わってないような雰囲気です。

（森重裕子さん）「ギニアタイムが多分あって、まだ集まってないようで…１０時集合だったけど、今もう１１時４５分」

午後１時ごろになってようやく集まり始めました。まずは腹ごしらえから。午後２時を回ったころに作業開始です。

なるべく多くの工芸品を見てもらえるよう、倉庫のスペースを目いっぱいに活用します。大きいものは移動にも一苦労です。

倉庫を閉めなければならない午後５時までには、作業をなんとか終えることができました。

―――Ｑどれくらい売れたらいい？

（ママディ・カバさん）「７５％。まあやってみるさ」

「おまけつけて」価格は交渉次第！

そして、１１月１５日売り尽くしイベントの当日は、朝からお客さんが次々と集まってきました。

みんな売り込みに一生懸命です。

（接客をするママディ・カバさん）「ダンシングマスク（踊るための仮面）」

（客）「えー！」

（ママディ・カバさん）「重くないよ」

（客）「いくらですか？」

価格は交渉次第。電卓にお互いの希望金額をいれて、合意できるラインを探ります。

（客）「１５万…ん〜よう買わん…」

（ママディ・カバさん）「問題ない。安くするよ！」

「値切れる」と聞くと腕が鳴るのが大阪人のさが

（客）「おまけつけて。これで２万３０００円、ＯＫ？」

ギニアの文化にもばっちりなじみます。

（客）「結構下げてくれはるんで大阪のおばちゃんとしてはうれしい」

―――Ｑいくらに値引き？

（客）「３万５０００円が２万２０００円に」

（客）「コモンズで買おうと思ったらいっぱいで入れなくて、だからきょう来ました。（万博）ロスです。（イベントあって）よかったです」

会場では、民族楽器による演奏で来場者はノリノリ！高い栄養価でギニアのスーパーフードとして注目される雑穀「フォニオ」を使った料理も提供され、ちょっとした万博気分が味わえます。

大きな「ニンバ」売れ行きは？

イベントの目玉、あの大きな「ニンバ」の前で立ち止まる人も…

（森重裕子さん）「２３０万か２５０万かそれくらい」

（客）「本物？」

（森重裕子さん）「本物です」

（客）「これは買えない買えない。置けない。おそれ多い」

―――Ｑニンバ売れそう？

（森重裕子さん）「値段もそうだし、大きすぎて日本家屋には厳しいかな…でも関心持って見ていただけるのはとてもうれしい」

やはり大きい品は売れ行きが芳しくないようです。

しかし、椅子などを購入していた男性に買ったものをみせてもらうと…車のトランクにニンバがありました。３番目に大きなものを買っていました。

（大きなニンバを購入）

「２６万円かな。最初７０万円。それで５０万円に下がって」

「だから本当にお得でしたよね」

「アフリカの人がつくった気持ちがすごく出ているような。日本のいろんな商品と違う人間らしさが出ていると思いました」

帰って早速、玄関に飾ったそうです。



２日間で万博期間とほぼ同じ量の工芸品を売却

イベントは大盛況で幕を閉じ、結局２日間で６か月間の万博とほぼ同じ量の工芸品が売れました。

（森重裕子さん）「本当にたくさんお買い上げいただけた。見て喜んでいただいた方がたくさんいた。そういった意味では想定以上だったと言えるかもしれない」

（ママディ・カバさん）「みなさんにとても感謝しています。私たちが失ってしまった希望など、みなさんのおかげで取り戻すことができた」

（森重裕子さん）「少し減りましたね」

（ママディ・カバさん）「いえ少しではないですよ。『ニンバ』も売れて、全体重量は減った。ありがとうございます。ありがとう日本」

今後も機会があればセールイベントを開きたいとしていて、１１月２３日（日）には、大阪・羽曳野市の「ＬＩＣはびきの」で開催される、子育て支援イベント「Ｂｅｅ ｍａｍａ ｍａｒｃｈｅ」にブースを出展するということです。

▼イベントの詳細「Bee mama marche」

▼今後の動き「アフリカン・アート・マーケット」

とＷＥＢ・ＳＮＳで検索！