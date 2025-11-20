前田光史朗が単独首位発進 石川遼9位、松山英樹は27位
＜ダンロップフェニックス 初日◇20日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが終了した。ツアー初優勝を狙う25歳・前田光史朗が7バーディ・1ボギーの「64」をマーク。6アンダー・単独首位発進を決めた。
【写真】すっごくいい笑顔の松山英樹
4アンダー・2位タイに下家秀琉と大槻智春。3アンダー・4位タイには生源寺龍憲、蝉川泰果、堀川未来夢、勝俣陵、塚田よおすけが続いた。石川遼、今平周吾、堀川未来夢、ニック・ダンラップ（米国）らは2アンダー・9位タイで滑り出した。2014年大会覇者の松山英樹はイーブンパー・27位タイ。プロ2戦目の中野麟太朗は3オーバー・64位タイで初日を終えた。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
