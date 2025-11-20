º´µ×´Ö¼ëè½¤ÈÏÆ¸µ²Ú¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡±ÊÅè²Ö²»3°Ì¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÏÅÓÃæ´þ¸¢
¡ãÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡½éÆü¡þ20Æü¡þ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¾¾»³¡Ê°¦É²¸©¡Ë¡þ6595¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£Ç¯´Ö½÷²¦¤¬¤«¤«¤ëº´µ×´Ö¼ëè½¡¢2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦ÏÆ¸µ²Ú¤¬6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¼ó°Ì¥¿¥¤È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ë¡¼¥¡¼ÅÔÎè²Ú¤µ¤ó¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¥¹¥¿¥¤¥ë
5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¤Ë±ÊÅè²Ö²»¡£4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢º´Æ£¿´·ë¡¢ÌÚ¸Í°¦¡¢¹âÌî°¦É±¡¢³Þ¤ê¤Ä»Ò¡¢µÈß·Í®·î¡¢¥Ú¡¦¥½¥ó¥¦¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢14ºÐ¤Î´ä±ÊÍü²Ö¡¢º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤ÎµÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤¬Â³¤¤¤¿¡£º´µ×´Ö¤Ë¼¡¤°¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¿ÀÃ«¤½¤é¤Ï¡¢3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦74°Ì¥¿¥¤¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¸¶±Ñè½²Ö¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦13°Ì¥¿¥¤¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦57°Ì¥¿¥¤È¯¿Ê¡£½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï12¥Û¡¼¥ë¾Ã²½»þÅÀ¤Ç¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¼ó¡×¤Î¤¿¤á´þ¸¢¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï1800Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¡ÚÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î¾å°ÌÀ®ÀÓ¡Û1°Ì¡§º´µ×´Ö¼ëè½¡Ê-6¡Ë1°Ì¡§ÏÆ¸µ²Ú¡Ê-6¡Ë3°Ì¡§±ÊÅè²Ö²»¡Ê-5¡Ë4°Ì¡§¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§º´Æ£¿´·ë¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§ÌÚ¸Í°¦¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§¹âÌî°¦É±¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§³Þ¤ê¤Ä»Ò¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§µÈß·Í®·î¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§¥Ú¡¦¥½¥ó¥¦¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§´ä±ÊÍü²Ö¡Ê-4¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡½éÆü¤Î·ë²Ì
¡ÚËèÆü¹¹¿·¡Û¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¼ó¡×¤ÇÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï½é¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¡¡¼èºàÂÐ±þ¤â¤Ç¤¤º¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
ÏÆ¸µ²Ú¡õ¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¥·¥Ö¥³¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤¿¤ò¤Ä¤ó¤Ä¤ó¤¹¤ë¸¶±Ñè½²Ö¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ë¡¼¥¡¼ÅÔÎè²Ú¤µ¤ó¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¥¹¥¿¥¤¥ë
5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¤Ë±ÊÅè²Ö²»¡£4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢º´Æ£¿´·ë¡¢ÌÚ¸Í°¦¡¢¹âÌî°¦É±¡¢³Þ¤ê¤Ä»Ò¡¢µÈß·Í®·î¡¢¥Ú¡¦¥½¥ó¥¦¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢14ºÐ¤Î´ä±ÊÍü²Ö¡¢º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤ÎµÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤¬Â³¤¤¤¿¡£º´µ×´Ö¤Ë¼¡¤°¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¿ÀÃ«¤½¤é¤Ï¡¢3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦74°Ì¥¿¥¤¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¸¶±Ñè½²Ö¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦13°Ì¥¿¥¤¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦57°Ì¥¿¥¤È¯¿Ê¡£½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï12¥Û¡¼¥ë¾Ã²½»þÅÀ¤Ç¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¼ó¡×¤Î¤¿¤á´þ¸¢¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï1800Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¡ÚÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î¾å°ÌÀ®ÀÓ¡Û1°Ì¡§º´µ×´Ö¼ëè½¡Ê-6¡Ë1°Ì¡§ÏÆ¸µ²Ú¡Ê-6¡Ë3°Ì¡§±ÊÅè²Ö²»¡Ê-5¡Ë4°Ì¡§¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§º´Æ£¿´·ë¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§ÌÚ¸Í°¦¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§¹âÌî°¦É±¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§³Þ¤ê¤Ä»Ò¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§µÈß·Í®·î¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§¥Ú¡¦¥½¥ó¥¦¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¡Ê-4¡Ë4°Ì¡§´ä±ÊÍü²Ö¡Ê-4¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡½éÆü¤Î·ë²Ì
¡ÚËèÆü¹¹¿·¡Û¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¼ó¡×¤ÇÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï½é¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¡¡¼èºàÂÐ±þ¤â¤Ç¤¤º¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
ÏÆ¸µ²Ú¡õ¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¥·¥Ö¥³¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤¿¤ò¤Ä¤ó¤Ä¤ó¤¹¤ë¸¶±Ñè½²Ö¡Ú¼Ì¿¿¡Û