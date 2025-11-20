１１月２０日の北海道内は、暖気が流れ込んだ影響で全道的に気温が上がり、札幌では１０．９℃を観測して１１月上旬並みの気温となりました。



雪がとけ、べちゃべちゃとなった路面。



（阿部記者）「札幌市北区あいの里の住宅街では多くの雪が積もっているのですが、一方で雪がとけ、靴の底が浸かるくらいの大きな水たまりもできています」



２０日の道内は上空に暖気が流れ込んだ影響で全道的に気温が上がりました。





札幌では午後１時半すぎに１０．９℃と１１月上旬並みの気温となりました。１８日、１９日と気温が下がり、雪やつるつる路面に悩まされた札幌ですが、２０日は一転してぐちゃぐちゃ路面に悩まされることとなりました。

（近隣住民）「きょうは暖かいけど歩きづらいですね。とけていてもちょっと凍っているような」



（下校中の高校生）「暖かいから雪がとけて歩きづらい」



（下校中の高校生）「靴にめっちゃ雪が入りました。べちゃべちゃですべってズコみたいな感じ」



道南の奥尻では１１．９℃、函館で１１．６℃まで上がり、道内の多くの地域で１１月上旬並みの気温となっています。



道内は２１日から再び寒気が流れ込むため、２２日にかけて札幌でも氷点下近くまで気温が下がる見通しで、路面の凍結などに注意が必要です。