■これまでのあらすじ

母から結婚を反対され、心を痛める凜。その頃、弟は同棲資金のために始めたFXで失敗し、実家の金品にまで手を出していた。母に頼まれ弟を訪ねた凜は、「借りただけ」と開き直る弟に言葉を失う。そこへ現れた婚約者は、言葉をすり替え姉を責める弟を見て、再び家族を巻き込むことを危惧し、「100万円を渡す代わりに二度と迷惑をかけない」との合意書を差し出す。凜は「家族をお金で解決なんてありえない」と反発するが、弟は皮肉を込めて「こんな奴が婚約者で大丈夫？」と吐き捨てるのだった。



■こんなこと思いつく彼の方がサイコパス…？

■彼と弟の決定的な違いとは普通なら、こんな提案を婚約者がするはずがない――弟は皮肉たっぷりにそう言い放ちます。しかし彼は、その挑発を受け流すように穏やかに微笑み、「確かに、自分は合理的な人間だと思う」とあっさり肯定しました。「でもね、僕は自分の損得のためだけには動かない」そう言い切る彼の瞳には、確固たる信念の色が宿っていました。そして再び穏やかな笑みを浮かべながら、続けます。「自分の損得のためだけに動くのは、ただの“獣”だよ」と。その言葉がまさに弟自身を指していることは明らか――はたして弟の反応は？(福々ちえ)