¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬19Æü¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡ÈÃæ0Æü¡É¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É3»î¹ç¤Ç235µå¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¡¢3¾¡¤ÇËÉ¸æÎ¨1.02¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¯³èÌö¤Ç¡¢2009Ç¯¤Î¾¾°æ½¨´î»á°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿Í2¿ÍÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
WBC¤Ï2026Ç¯3·î5Æü¤«¤é3·î17Æü¤ÈMLB³«ËëÄ¾Á°¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë»³ËÜÅê¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë»³ËÜÅê¼ê¡£2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³ËÜÅê¼ê¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤È½à·è¾¡¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤ËÅÐÈÄ¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤òÌ³¤á¡¢4²ó¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ1¡¢Ã¥»°¿¶8¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆWBC½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢3²ó1/3¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶4¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£»î¹ç¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢Ìµ»à1¡¢2ÎÝ¤«¤éÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬µÕÅ¾¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢»³ËÜÅê¼ê¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤È¤È¤â¤ËÂ¼¾åÁª¼ê¤Ë¥Ð¥±¥Ä¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍá¤Ó¤»¡¢·è¾¡ÂÇ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¤Ï2»î¹ç¤Ç·×7²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.45¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£