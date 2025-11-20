ヤクルト・並木秀尊外野手（26）が20日、東京都港区の球団事務所で契約更改交渉に臨み、200万円アップの年俸1600万円で更改した。プロ5年目の今季は54試合出場で打率・254、3本塁打、10打点。快足が売り物ながら、下半身を痛めて離脱した影響もあって6盗塁に終わり「去年、一昨年と同様にケガしてしまって、もったいないというか悔しいシーズンだった」と振り返った。

6年目の来季は「勝負の年」と位置づけて来年1月は、元ヤクルトの内川聖一氏の元でチームメートの松本直や赤羽らと自主トレを行う。さらに、12月には「来年ケガをしないためにもう1回体を見つめ直す」と説明。昨オフから取り組む「魔女トレ」と呼ばれる足指に着目したトレーニングのほか、足の動きなど「動作の方をメーンに行こうかなと思います」と話した。

色紙には、来季の目標「1軍完走」「盗塁王」と書き込んだ。「足が速いと言われていてタイトルも獲れていない。盗塁王を獲って、しっかりと自分としての価値をつけていきたい」。具体的な数字として「最低30（盗塁）とは思ってます。欲を言えば40とかまで行きたい」と意欲をのぞかせ、そのためにシーズン通して1軍でのプレーを誓った。