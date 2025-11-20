フォーリンラブ・バービー「ゼクシィ」で“ド派手”なウエディングドレス姿披露 結婚生活のリアルにも言及
【モデルプレス＝2025/11/20】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが、11月21日発売のウエディング情報誌「ゼクシィ」1月号（リクルート）に登場。“自分らしさ全開”のド派手なウエディング姿を披露している。
【写真】41歳ママ芸人“ド派手”なウエディングドレス姿でイケメンモデルと密着
「とてもラグジュアリーで、バブリーで、クリエイティブな撮影でした」と振り返り、満足そうな表情を浮かべていたバービー。「今こそ浮かれろ、新郎新婦」「どう見られるかなんて、そんなの関係ないじゃん」という今回のテーマについては、「私も人から『何か言われるんじゃないか』と不安になることもあります。ウエディングフォトを公開した時も『自己満フォトです』と予防線を張ったくらい。でも他人の物差しに合わせるより、どう思われてもやりたいことをやるべきだと思うし、私はやって大満足でした」と新郎新婦たちの背中を押した。
◆バービー、“自分らしさ全開”ウエディング姿披露
今回の企画には、くすっと笑える飾らない子育て写真でSNSを賑わせているバービーが登場。個性的なデザインのピンクドレスや大胆なブラックドレスなど、“自分らしさ全開”のド派手なウエディング姿を披露した。
◆バービー、結婚生活のリアルに言及「本音が出るまで酔わせる」
インタビューでは結婚生活のリアルにも踏み込み「私は結婚前にお金や家事分担、子どもをいつ持ちたいかなど、全部話し合ってから結婚しました」と明かしたバービー。夫とは特に家事ルールを決めず、お互いが自然にできることをするスタイル。ただし、「偏りがあると感謝が持てなくなるので、その前に話し合うことが大事」と語った。また、夫が本音を話すのが苦手なタイプだったことから、「お酒を飲みながらだと本音が出るので、しっかり話し合いたいときは本音が出るまで酔わせる（笑）」と話し合いのコツも披露。笑ってふざけあいながらも、大事なところでは支え合う関係性を垣間見せた。
◆バービー、“飾らない”子育て写真がSNSで話題「心が軽くなるきっかけになってくれたら」
現在は1児の母としての顔も持つバービー。夫とは日常的にスキンシップやふざけ合いを楽しむ“コントのようなふうふ関係”だそう。SNSで話題になることも多い自身の投稿も「飾らない日常をそのまま出しているだけで、夫が私の何気ない瞬間を面白がって撮ってくれる。子育てって理想と現実のギャップがしんどくなってしまうことも多いと思うので、誰かが私たちの写真を見て『こんな日常でいいんだ』って心が軽くなるきっかけになってくれたらうれしいです」と話した。（modelpress編集部）
