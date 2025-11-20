「ミス慶應」ファイナリスト、竹中結子さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/20】「ミス慶應コンテスト2025」エントリーNo.1竹中結子（たけなか・ゆうこ）さんのインタビュー。
学部／学年：薬学部／3年
出身地：神奈川県
誕生日：5月3日
趣味：お菓子づくり
特技：書道・バレエ
好きな食べ物：アボカドとサーモン
好きな言葉（座右の銘）：やれるだけやってみよう
最近ハマっていること：ヘアアレンジ
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
大学生活の中で、何か一つ「これを頑張った」と胸を張って言えることに挑戦したいと思ったのがきっかけです。また、なかなか自信が持てない自分に対して、変わりたいという思いも以前から強くありました。そんな時にミス慶應コンテストの存在を知り、ここで挑戦できたら自分を少しでも変えられるかもしれないと思い、思い切って応募させていただきました。でも、まさかファイナリストに選んでいただけるとは思っていなかったので、本当にびっくりしましたし、同時に大きな責任も感じました。選んでいただいたからには、最後まで真剣に活動に取り組みたいと思っています。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私の強みは、毎日コツコツと努力を積み重ねられるところです。どんなことでも一度決めたら、簡単には諦めず、目標に向かって地道に取り組む姿勢を大切にしています。また、結果がすぐに出なくても焦らず、自分のペースで前に進むことを心がけています。応援してくださる方々への感謝の気持ちを忘れず、これからも毎日コツコツと、活動を頑張っていきたいと思っています。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
特にこれといって特別なことはしていないのですが… 我慢しすぎずに食べることを大切にしています。無理な制限をするとストレスになって逆に続かないので、食べたいものは我慢せずに、その分食べる時間を考えたり、量を調整したりして楽しむようにしています。
― 憧れの有名人はいますか？
福原遥さんです。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
高校時代、ずっと目指していた目標に届かず、大きな挫折を経験したことがあります。自分なりに努力してきたつもりだったので、結果を受け入れることができず、しばらくは何も手につかなくなるほど落ち込んでいました。ですが時間が経つにつれて、「失敗したこと＝自分がダメなわけじゃない」と少しずつ思えるようになり、もう一度挑戦したいという気持ちが芽生えました。そのときに気づいたのは、失敗は終わりではなく、自分を見つめ直すチャンスでもあるということです。今ではその経験が、自分の軸や努力の仕方を見つけるきっかけになったのかなと思っています！
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
私は薬学部に在籍しているので、まずはしっかり勉強して薬剤師の資格を取得したいと思っています。ただ、将来の進路についてはまだはっきりと決めきれていないのが正直なところです…だからこそ、今は視野を広く持って、色々な経験をしながら、自分に合った進路をゆっくりと考えていきたいと思っています。ミスコンの活動を通して、自分の新しい一面に気づけたり、将来を考えるヒントを得られるような出会いや気づきがたくさんあると実感しているので、今後もこの経験を大切にして自分の可能性や興味の幅を少しずつ広げていけたらいいなと思っています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、竹中さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
夢を叶える秘訣は、一気に結果を求めるのではなく、目の前の小さなことを一つひとつ丁寧に積み重ねていくことだと思っています。時間がかかっても、自分のペースで続けていけば、きっと夢に近づいていけると思います。私もまだ道の途中ですが、一緒に頑張っていきましょう！
・コンテスト名：ミス慶應コンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミス慶應コンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開期間：2025年06月03日（火）18時00分〜2025年11月24日（月）23時59分
・本番日：2025年11月25日（火）
・投票サイト：https://miscolle.com/keio2025
