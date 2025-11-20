「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル」放送決定 2020年以来・5年ぶりの生放送も
【モデルプレス＝2025/11/20】テレ東では、12月31日大晦日の夜（夜9時55分〜11時30分）に「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」を放送することが決定した。
【写真】松重豊、イケメン息子の職場で2ショット
同局の深夜ドラマとして13年にわたり届けてきた松重豊主演の「孤独のグルメ」。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマで、2025年で9年連続の放送となる「孤独のグルメ大晦日スペシャル」シリーズは、いまや日本の年末恒例番組の1つとなった。
「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」では、五郎が１年を締めくくる食の旅路へ赴く。2024年に放送した「孤独のグルメ2024大晦日スペシャル 太平洋から日本海 五郎、北へ あの人たちの所まで。」では横浜から、長野、そして石川能登まで赴くことになった五郎だったが、2025年はどんな物語が大晦日に繰り広げられるのか。
さらに、今回は5年ぶりの生放送（※一部）も決定。2017年は成田山、2018年は柴又、さらに2020年には横須賀の夜空に花火を打ち上げるなど過去3回、さまざまな場所で一部生放送にチャレンジしてきた。5年ぶりの生放送はどこから放送されるのか。（modelpress編集部）
今年で9回目。2025年の大晦日放送は5年ぶりに一部生放送が帰ってくる。迫るタイムリミット。今年も黄色信号。大晦日のイベントで配られる、とある食材集めを任された（無茶ぶりされた）五郎は、小さな相棒とともに東日本を走り回る。毎年恒例となってしまった年末の珍道中、果たしてどんな土地で、どんな人々、そしてどんな至極のグルメと出会うのか。五郎は2025年を締めくくる一大イベントに間に合うのか。
