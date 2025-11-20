サッカーアルビレックス新潟は20日、DF千葉和彦選手との契約を満了すると発表しました。

2005年に新潟に入団した千葉選手は、世代別の日本代表も経験し、広島・名古屋に移籍するも2021年に当時J2だった新潟に復帰。チームのムードメーカー的な存在でJ1昇格にも貢献しました。



【千葉和彦選手のコメント】

アルビレックス新潟を愛する皆様。





シーズン当初に掲げた目標に遠く及ばず、またJ2降格という厳しい結果になってしまった事、本当に申し訳ありません。残り2節、来シーズンも引き続きビッグスワンに足を運んでいただけるような、アルビレックス新潟の未来が希望に満ち始める、きっかけとなるような試合にします。そして私事で恐縮ですが、今シーズンをもちまして新潟を離れる事となりました。2005年にプロサッカー選手としての扉を開いて頂き、計11年半このオレンジのユニフォームを纏い闘えた事、心から感謝申し上げます。また新潟の方々には、私だけではなく私の家族にも優しく親切に接していただきました。重ねてお礼申し上げます。また皆さんの前で元気な姿を見せられるようにまだまだ精進していきたいと思っております。引き続き気にかけていただけたら幸いです。