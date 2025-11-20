元乃木坂46中村麗乃、美脚際立つクリスマスディズニーコーデ美脚「大人可愛くて素敵」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】元乃木坂46の中村麗乃が11月19日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでの私服を公開し、話題を集めている。
【写真】元乃木坂メンバー「スタイル良すぎる」膝上丈から美脚スラリ
中村は「クリスマスディズニーのしふく」とつづり、グレーのビッグニットにシャツ、ミニスカート、ハイソックス、耳カチューシャを組み合わせたガーリーな冬のディズニーコーディネートを披露。シンプルながら洗練されたスタイリングで、スラリと伸びる健康的で美しい脚を際立たせている。
この投稿には「スタイル良すぎる」「冬のディズニーコーデめちゃ可愛い」「大人可愛くて素敵」「真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元乃木坂メンバー「スタイル良すぎる」膝上丈から美脚スラリ
◆中村麗乃、ミニ丈コーデで美脚
中村は「クリスマスディズニーのしふく」とつづり、グレーのビッグニットにシャツ、ミニスカート、ハイソックス、耳カチューシャを組み合わせたガーリーな冬のディズニーコーディネートを披露。シンプルながら洗練されたスタイリングで、スラリと伸びる健康的で美しい脚を際立たせている。
◆中村麗乃の投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎる」「冬のディズニーコーデめちゃ可愛い」「大人可愛くて素敵」「真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】