【モデルプレス＝2025/11/20】元乃木坂46の中村麗乃が11月19日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでの私服を公開し、話題を集めている。

◆中村麗乃、ミニ丈コーデで美脚


中村は「クリスマスディズニーのしふく」とつづり、グレーのビッグニットにシャツ、ミニスカート、ハイソックス、耳カチューシャを組み合わせたガーリーな冬のディズニーコーディネートを披露。シンプルながら洗練されたスタイリングで、スラリと伸びる健康的で美しい脚を際立たせている。

◆中村麗乃の投稿に反響


この投稿には「スタイル良すぎる」「冬のディズニーコーデめちゃ可愛い」「大人可愛くて素敵」「真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

