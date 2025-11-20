あの、個性派衣装で圧巻美脚披露「脚が綺麗すぎる」「唯一無二」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】歌手のあのが11月19日、自身のInstagramを更新。ミュージックビデオ撮影のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元アイドル「圧倒的スタイル」圧巻美脚披露
あのは9月4日にリリースされた「KILL LOVE」のミュージックビデオ撮影時のオフショットを投稿。白を基調とした個性的な衣装に身を包み、広大な大地を背景に立つ姿を披露し、長くしなやかな美しい脚を際立たせている。
この投稿には「脚が綺麗すぎる」「世界観が唯一無二」「圧倒的スタイル」「神秘的」「妖精みたいに可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆あの、美脚際立つ幻想的ショット公開
◆あのの投稿に反響
