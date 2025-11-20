2023年に配信されたコミック【家事にも給料がほしい】。読者からは「この絵師さんは斜め上に暴走する勘違いオンナ描くの上手い」「この話は定期的に読みたくなる名作ですよ笑」と、熱いエールが寄せられています。

「家事にも給料がほしい」美紅は、毎日家族のために家事を頑張っている！と思っているのですが、夫からはお弁当のおかずが毎回同じ冷食であることやアイロンをかけてくれないことに文句を言われてしまいます。そんな自分が正当に評価されていないことに不満な美紅は…？

■家事を頑張っても認めてもらえない「私って可哀そう」！読者からはこの他「メシ下手母に手作りオヤツを作らせるのはルールも知らない運動音痴を野球部入らせるくらいの拷問です。しかし料理下手な専業主婦ってキツい。練習しろよ」「朝からレンチンでも弁当作って送り出して、参観日やら何やら予定合わせて、おやつに市販のお菓子用意してあったら、お母さん充分頑張ってると思うけどね…。なんか違うのかな？」という意見も。あまり料理が好きではない美紅。それでも一生懸命やっているのですが、その大変さを理解してくれない夫にいつもがっかりしています。世の中にはきっと、夫からもっと大事にされている人がいるのだろうと思うと、報われない自分がすごくかわいそうに思えてくるのでした…。この後、美紅が家事に給料を求めだして…！？※この記事は2023年掲載「家事にも給料がほしい」をダイジェスト版でお届けしています。(ウーマンエキサイト編集部)