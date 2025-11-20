千鳥ノブ、先輩芸人と食事 15分後に退席された驚きの理由「プレッシャーのある番組で」
【モデルプレス＝2025/11/20】お笑いコンビ・千鳥が11月20日、都内で開催された「最強新コンビ決定戦 THE ゴールデンコンビ 2025」（Prime Video／同月21日スタート）配信記念イベントに出席。先輩芸人と食事へ行った際のエピソードを明かした。
【写真】腹痛によりノブとの食事会を早々と退席した52歳芸人
本番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1000万円をかけて競い合う。イベントには、アンガールズ・田中卓志、真空ジェシカ・川北茂澄、オアシズ・大久保佳代子、吉住、シソンヌ・長谷川忍、とにかく明るい安村、乃木坂46・林瑠奈も出席した。
ノブは「本当に天才級の芸人さんばかり集まってくれて」と番組をアピールし、「あの大ベテランの小籔さんも、終わった後にちょっとごはん行ったんですけど、15分くらい飲んだら『お腹痛くなってきたから帰るわ』って（笑）」と小籔千豊と食事に行った際の出来事を告白。続けて「そのくらい追い込まれた、プレッシャーのある番組でございましたので、ぜひ芸人の本気の顔をご覧ください！」と語っていた。
ノブは「今日は記者会見に集まっていただきありがとうございます。笑ってくださいね、みなさん！滑りそうな空気してます！なんかわかるんですよ、肌感で。すっごく滑りそうです（笑）」と挨拶。大悟は「あの〜…言葉が出ないです」とコメントし、ノブは「出せよ！ないだけやろ！」とツッコむなど、息ぴったりの掛け合いで会場を和ませた。
さらに、大悟は「第1弾はやってみたことがないことだったので、一生懸命やって。それが高評価ということで、そのプレッシャー…いろいろあっての第2弾。ようやくこの日が来た。言葉が出ないです！」とコメント。ノブは「だいぶ出てたよ。それでええねん」と反応した。
会見では「ネットニュースになりそうなおもしろ近況報告」を発表する場面も。川北は「この前、真空ジェシカでイルカとツーマンライブをやりまして」と切り出し「最初に僕らが漫才をやって、イルカショーをやって、客票でどちらがおもしろかったか（決める）。690対10で僕らが負けました」と告白。川北の話が終わり、ノブが「ありがとうございます」と言うと、川北は「もちろん！」と返答。すると、ノブは「なんや『もちろん』って！失礼な！」とツッコミ。「『もちろん』って『わかってます』ってことやで。後輩は『かしこまりました』や」と続けていた。
田中が「こんなに真剣に怒る人初めて見た（笑）」と笑うと、大悟は「これをぜひニュースにしてください」とアピール。ノブは「絶対ダメですよ、年上の人に『もちろん』」と笑いを交えてツッコんだ。その後のトークでも川北が「もちろん」と話すと、ノブは即座に「『もちろん』って言うな！」とツッコみ、会場は笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
