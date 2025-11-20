藤井聡太と羽生善治の対談が実現！ 将棋の現在・過去・未来を語り尽くす NHK Eテレで11.29放送
11月29日23時よりNHK Eテレにて『藤井聡太と羽生善治 対談 一手先の世界へ』が放送。棋士・藤井聡太と羽生善治のスペシャル対談が実現し、2人のトップ棋士が将棋の現在・過去・未来を語り尽くす。
【写真】トップ棋士・藤井聡太と羽生善治が語り合う！
放送100年、NHK杯将棋トーナメント75年を迎えた2025年。将棋界を代表する、2人の棋士の対談がついに実現した。
昨年度のNHK杯で優勝して通算400勝を最年少で達成、今月には「永世三冠」の最年少記録を更新した藤井聡太。タイトル獲得99期、NHK杯は11度優勝している羽生善治。2人が、出会いから、時代を革新した勝負へのこだわりと独自の哲学、時にAIを凌駕する棋士たちの無限の可能性まで、縦横に語り合う。
さらに、世界を舞台に活躍する俳優・渡辺謙からの質問も飛び出して、対談は知られざる舞台裏の心理戦や未来へのバトンまで、頂点を極めた2人だからこその濃密な内容に。司会は、首藤奈知子NHKアナウンサーが務める。
また、NHKの秘蔵アーカイブス映像もふんだんに登場。将棋界の歴史に新たな扉が開く。
『藤井聡太と羽生善治 対談 一手先の世界へ』は、NHK Eテレにて11月29日23時放送。
