押すだけで、冷水も温水も、好きな場所で使える【山善】の ウォーターサーバーがAmazonに登場!

1


山善の ウォーターサーバーは、市販の2リットルペットボトルをそのままセットできる、コンパクトで軽量なウォーターサーバー。

2


電源があればどこでも設置可能で、キッチンやリビング、オフィスなど、好きな場所で気軽に使える。普段から飲み慣れた水を使って、お料理や飲み物にも活用できるのが特長。

3


冷水（15度以下）はそのまま飲料用に、温水（85度以上）はお茶やコーヒー、カップラーメンなどに使えるため、ポット代わりとしても便利。

4


レバーにコップを押し当てるだけで注水できる簡単操作で、日常の水まわりを快適にサポートしてくれること間違いなしだ。