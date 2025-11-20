「プチプラなのに“ちゃんと見える”」「通勤も休日も着回せる」大人カジュアルならアメリカンホリックが頼れる
毎日の服選び、きちんと見せたいオンの日も、気分ゆるめなオフの日も、悩みが尽きない。そんなとき頼りになるのが「AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）」。トレンドを取り入れつつも手が届きやすい価格で、仕事にも休日にも使える“ちょうどいい服”が見つかる。今回は“通勤にも休日にも着回せる人気の定番アイテムを紹介する。
【画像】「週7で着たいくらい万能」アメリカンホリックのセーター＆美パンツなどおすすめ
■ オン・オフ問わず着られる「アメリカンホリック」の万能服
・AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）セーターシャギーニットプルオーバー
ふんわりとしたシャギー素材が目を引く、冬らしい質感のプルオーバー。軽いのに暖かく、肌ざわりもやわらかい。ゆるめのシルエットで体のラインを拾いにくく、シンプルなデザインながら一枚でも主役になる。
通勤の日はシャツをインしてきれいめに、休日はデニムやロングスカートと合わせて抜け感のある着こなしに。
【おすすめポイント】
軽くて暖かいシャギーニット素材で、冬の定番にぴったり
程よいゆとりのあるシルエットで、体型カバーも叶う
口コミでは「ふわふわで肌ざわりがいい」「毛玉になりにくい」と高評価
通勤にも休日にも使えるベーシックカラー展開（オフホワイト・グレーなど）
・AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）ビエラ起毛チェックシャツ
やわらかな起毛素材とほどよいゆるさで、秋冬らしい雰囲気をつくるチェックシャツ。軽い着心地ながらあたたかく、羽織りとしても使える万能アイテム。きちんと感がありながらカジュアルにも落とし込めるデザインで、通勤にも週末のお出かけにもなじむ。
【おすすめポイント】
起毛感のあるビエラ素材で、やさしい肌ざわりとぬくもりを両立
羽織りにも使える程よい厚みで、季節の変わり目にも便利
口コミでは「洗ってもシワになりにくい」「軽くて動きやすい」と好評
トレンド感のあるチェック柄で、デニムやスカートにも合わせやすい
・AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）美・美・美ワイドパンツ
脚のラインをまっすぐきれいに見せる、美シルエットのワイドパンツ。ウエストは後ろゴム仕様でラクな穿き心地ながら、フロントはすっきりと上品に見えるデザイン。オフィスカジュアルにも使いやすく、シャツやニットなどトップスを選ばず活躍する一本。
【おすすめポイント】
ウエスト後ろゴムで、動きやすく一日中ラクに穿ける
落ち感のある素材で脚のラインをきれいにカバー
口コミでは「シルエットがきれい」「シワになりにくい」と高評価
通勤にも休日のカジュアルスタイルにも合わせやすい万能デザイン
・AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）針抜きリブナロースカート
すっきりとしたIラインシルエットが特徴のナロースカート。伸縮性のあるリブ素材で動きやすく、タイトすぎない程よいフィット感。ニットやカーディガンと合わせれば、きれいめにもカジュアルにも楽しめる。
【おすすめポイント】
リブ素材で体に沿いすぎず、上品なシルエットをキープ
口コミでは「ラインがきれい」「座ってもラク」と好印象
ウエストゴム仕様でストレスフリーな穿き心地
スニーカーにもブーツにも合わせやすい丈感で、着回しやすい
・AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）バイパチVネックルーズカーディガン
ざっくりとしたVネックとドロップショルダーが今っぽい印象のルーズカーディガン。厚みのあるニット生地で、寒い季節の羽織りにちょうどいい。シンプルなシャツやTシャツの上に重ねるだけで、こなれ感のある着こなしが完成する。
【おすすめポイント】
ゆるめのシルエットで抜け感のあるスタイルに
口コミでは「羽織るだけでサマになる」「肩落ちデザインがかわいい」と好評
Vネックラインで顔まわりをすっきり見せる効果
ニットやシャツなど、インナーを選ばず合わせやすい
・AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）ロングブーツ
シンプルで細身のシルエットが美しいロングブーツ。すっきりとした筒ラインで脚をきれいに見せてくれる。やわらかい合成皮革素材で足あたりもやさしく、歩きやすさも◎。スカートにもパンツにも合わせやすい万能デザイン。
【おすすめポイント】
シンプルデザインでどんなコーデにもなじむ
サイドファスナー付きで脱ぎ履きしやすい
口コミでは「軽くて歩きやすい」「ヒールの高さがちょうどいい」と好評
ナロースカートやワンピースと合わせて季節感のあるスタイルに
通勤にも休日にも使える“ちょうどいい服”が見つかる、アメリカンホリック。どのアイテムもシンプルで合わせやすく、それでいて一枚で今っぽく見せてくれる。オンの日はきれいめに、オフの日はゆるく。気分やシーンに合わせて自由に着回せるのが、このブランドの魅力だ。Amazonで手軽に選べるようになった今こそ、ワードローブに一着加えてみたい。
