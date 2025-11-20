テレビ東京は２０日、毎年恒例となっている人気ドラマ「孤独のグルメ２０２５大晦日スペシャル（仮）」（１２月３１日午後９時５５分）を今年も放送すると発表した。９年連続となった今回は５年ぶりの生放送（一部）も決定した。

今年の年末も俳優・松重豊演じる井之頭五郎が１年を締めくくる食の旅路へ赴く。５ 年ぶりとなる生放送（一部）も注目だ。２０１７年は成田山、１８年は柴又、さらに２０年には横須賀の夜空に花火を打ち上げるなど過去 ３回、さまざまな場所で一部生放送が行われた。今回は「どこで」放送されるのかー。

「孤独のグルメ」はテレ東の深夜ドラマとして松重豊主演で放送されてきた。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマ。今年 １ 月には松重が自ら監督・脚本・主演を務めた「劇映画 孤独のグルメ」が公開。国内興行収入１０億円突破の大ヒットを記録した。さらに韓国、中国、台湾、シンガポール、香港とアジア諸国でも公開され、国境を超えて多くの人の「胃袋」と「心」をつかんだ。