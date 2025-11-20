静岡県立美術館（静岡市駿河区谷田）で開催中の「金曜ロードショーとジブリ展」で２０日、入場者１０万人達成記念セレモニーが行われた。１０万人目となったのは山梨県笛吹市の金山さん一家で、中トトロと小トトロのぬいぐるみ、図録が記念品として贈呈された。小学２年生の茉叶（まかな）さんは「本当にびっくりしました。もらったぬいぐるみと一緒に寝たいです」と満面の笑みを浮かべた。

金山さん一家は、休日となった「山梨県民の日」を利用して来館した。スタジオジブリと日本テレビ系の「金曜ロードショー」はともに１９８５年にスタート。展示ではアニメ作品の資料などとともに、過去４０年の日本の世相を振り返る構成となっている。スタジオジブリ作品のポスターの中に飛び込んで、主人公のように撮影できるフォトスポットなどもある。一家は「風の谷のナウシカ」に登場する王蟲（オーム）の展示を楽しみにしていた。茉叶さんの父・和徳さん（５１）は、「移動中の車内では、気持ちを盛り上げるために、ナウシカの映像を流していました」と語った。

家族全員がジブリ好きで、和徳さんは「紅の豚」、母の麻美さん（４０）は「もののけ姫」、茉叶さんは「崖の上のポニョ」が一番のお気に入り。茉叶さんは金曜ロードショーの放映作品を毎週和徳さんに尋ねるほど楽しみにしており、「ジブリ作品と分かると、とてもうれしそうにしています」という。

同展は来年１月４日まで開催。同美術館が最多入場者数を記録した企画展示は「ロダン・大理石彫刻展」（１９９４年）だが、それを上回るペースだという。今後も来場者数に応じた記念セレモニーを予定している。入場券はローソンチケットなどで販売しており、会場での販売は行っていない。一般・大学生１９００円、中高生１５００円、７０歳以上は１０００円（いずれも税込み）で小学生以下は無料。土日祝・振替休日と、１２月２３日以降は日時指定予約制。