大阪府吹田市「ＥＸＰＯＣＩＴＹ」で（株）海遊館が運営する、生きているミュージアム「ＮＩＦＲＥＬ（ニフレル）」では、１０月１日に、マタコミツオビアルマジロの子ども（１匹）が誕生した。同館は２０日、バックヤードでの成長期間を経て、周囲の環境にも慣れてきたため、２１日より２階「うごきにふれる」ゾーンにて時間限定の展示を開始することを発表。また、同日よりこどもの愛称投票を実施することも合わせて発表した。

マタコミツオビアルマジロの子どもは誕生以来、母親に寄り添いながらバックヤードで過ごし、すくすくと順調に成長。現在は目も開き、ペレットや、果物・さつまいも・ゆで卵のペーストなど、母親と同じエサも食べるなど、少しずつ離乳が進んでいる。２１日以降は、子どもが「うごきにふれる」ゾーンの環境に徐々に慣れるよう、１６時から閉館時間までの時間限定で展示。子どもの活動状況によっては、母親のあとを追って歩く姿や、小さいながらも砂を掘るうごき、丸まる様子などを見られるという。

さらに、飼育担当キュレーターが考えた５つの候補から、一般投票で愛称を決定する「愛称投票」を２１日〜１２月１２日まで実施する。

【愛称投票について】

▼投票期間＝１１月２１日〜１２月１２日

▼愛称候補

〈１〉マルモ＝丸くなって自分の身をマモル習性にちなみ、３文字の組み合わせから。

〈２〉ハナマル＝元気に生まれてきてくれたことに「花丸」をあげたいという思いから。

〈３〉イチマル＝ニフレル１０周年に誕生した子どもなので、「１」と「０」の組み合わせから。

〈４〉マルマル＝両親の名前につく共通の「マル」を重ねた音から。

〈５〉クルミ＝丸いフォルムや硬い殻、同じ色合いから。

▼投票方法＝ニフレルＷＥＢサイトの「イベント＆ニュース」より、だれでも参加可能。愛称発表は１２月１３日にニフレル公式ＷＥＢサイトやＳＮＳ（Ｘ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ）で発表する。