最高の食べ方発見！「こんにゃく1枚」で作る副菜レシピ

ヘルシーだけどボリュームのあるおかずが欲しい...。ダイエット中の方は特に、以下にカロリーを抑えて料理をするか迷いますよね。そんな人におすすめなのが、こんにゃくです！今回は、こんにゃく1枚で作れる副菜レシピを5つ紹介します。ヘルシーなのにしっかりした味つけなので、お酒のお供にもぴったりです。

▼バター醤油の味は、箸が止まらなくなる

他の食材をプラスした、アレンジレシピもおすすめです。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼包丁も計量もいらない、最強作りおきおかず

さっぱりした味で、つるんと頂く。食欲がない日にもこれなら食べられそうですよ。



▼余りがちな焼きそば粉末ソースの救済レシピ

細く切るだけでヘルシー麺のできあがり！濃厚な味なのにヘルシーなのが嬉しいですね。



▼切れ目があることでソースがよく絡む！

調味料のバランス次第ではお酒が飲みたくなる味に大変身します。



▼一口サイズで食べやすい！ガーリックの味がガツンと沁みる

いろんなタイプのこんにゃくで挑戦できます。食感の違いを楽しんでみてください。







今回紹介したレシピは、どれもガッツリした味つけなのに、ヘルシーなんです。野菜やお肉をプラスすれば、メイン料理としても活躍しますよ。作りおきしておいて、あと一品足りない時やお酒のアテが欲しい時に一緒にいかがですか？（TEXT：青木千奈）

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）