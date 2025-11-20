11月19日放送の情報番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に、お笑い芸人のみやぞんが出演。「自宅に眠るお宝をガチ鑑定」のコーナーで、秘蔵のギターを披露した。

みやぞんは、「これはただのギターじゃなくて、じつは八代亜紀さんからもらった“モーリス”のギター。八代亜紀さんと『だいじょうぶ』というデュエット曲を出したんですよ。そのときに、モーリスのギターに『だいじょうぶ』と文字を入れてプレゼントしてくださったんです」と説明。「だいじょうぶ」は、2019年にリリースされたシングル曲となっている。

八代さんの人柄を物語る、いいエピソードだったのだが、Xにはこんな声がいくつも…。

《みやぞん、それモーリスのギターじゃなくてマーチンのギターだよ！！！！！！》

《みやぞんのギター間違ってますね！モーリスって。Martinってヘッドに書いてあるじゃん！番組で訂正してください！》

と、ギターのブランドが違うという指摘が相次いだのだ。

「みやぞんさんは番組内で何度も『モーリス』と言っていますし、番組のテロップも『モーリスのギター』となっていました。途中でギターのヘッド部分が大きく映されましたが、はっきりと『Martin＆Co.』というギター好きにはおなじみのロゴが確認できました。モーリスのギターには『Morris』というロゴが印字されています。『M』は同じなので、みやぞんさんは勘違いしていたのでしょう。

ちなみにマーチンは、1833年にアメリカで創業した、アコースティックギターのトップブランド。モーリスは、日本のモリダイラ楽器のブランドです」（音楽ライター）

この指摘の声が届いたのだろうか、番組終了後の17時過ぎに、『ぽかぽか』の番組公式Xが更新され、

《本日の鑑定企画に関しまして、ギターのメーカーに誤りがございました。× モーリス ○マーティン 尚、鑑定結果はマーティンのギターとして査定されたものとなります。大変申し訳ございませんでした》

と訂正された。番組での鑑定額は「28万円」だった。

20日現在、TVerではこの日の『ぽかぽか』が視聴可能だが、画面右上の「モーリスのギター」は「マーティンのギター」に書き換えられており、さらに「※正しくはマーティンのギターでした 鑑定結果はマーティンのギターとして査定されたものとなります」というテロップも加えられている。

「だいじょうぶ」という言葉は八代さんの口ぐせだったとか。みやぞんの勘違いも「だいじょうぶ」と笑っているかもしれない。