【速報】JR総武線 西船橋−津田沼間の上下線で運転見合わせ 人身事故のため

2025年11月20日 16時9分 TBS NEWS DIG

JR東日本によりますと、総武線の東船橋駅で人身事故があったため、中央・総武線は西船橋と津田沼の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後4時半頃の見込みです。