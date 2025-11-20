ËÌÅÍ¾½¡¢É×¤¬ÉÔºß¤ÎÌë¤Ë¼¡ÃË¤È³°¿©¡ÖÌë¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥óºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´¡¹ÌÚ·ò²ð¤¬ÉÔºß¤ÎÌë¤Ë¼¡ÃË¤È³°¿©¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÅÍ¾½¡¢½éÂ¹Ž¥¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ëºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍýÈäÏª
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¥Ý¥«¥Ý¥«Å·µ¤¤ÎÃæ¡¢¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÄ«¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÈÏÂ²Î»³¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤«¤ó¤ÇÄ«¿©¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢Á°Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¡ÊTOKYO MX¡Ë¤ÎÎÁÍý¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ÎÎÁÍý¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹ »þ´Ö¤È¤Î¾¡Éé¤À¤·¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£¸å¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±ÎÁÍý¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖºòÆü¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì·èÄê¤·¤¿¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¯¤ó¤¬¡¢Êó¹ð¤ò·ó¤Í¤ÆÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Ö¹ÈÇò½Ð¾ì¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!´èÄ¥¥ì¥ª¥ó¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖºòÆü¤Ï»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¼¡ÃË¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¥³¥á¥À¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¥í¥±¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç2¿Í¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¿©¤Ù¤Æ¥³¥á¥À¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥Ï¥·¥´¡×¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¼¡ÃË¤È³°¿©¤·¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¡ÖÌë¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥óºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£