Kis-My-Ft2の美容担当・千賀健永さんが、「ヒツジのいらない枕 100万個突破記念発表会」に登壇しました。



【写真を見る】【 Kis-My-Ft2・千賀健永 】 愛用の「ヒツジのいらない枕」は “ 宮っちにプレゼントしたい ” モコモコパジャマ姿で登場 【 キスマイ 】





千賀さんは“Myパジャマ”姿のリラックスした状態で登場。“なかなかこの状態で公の場に出ることがないので、恥ずかしい気持ち。新鮮です”と、ハニかみました。



「ヒツジのいらない枕」を1年以上愛用している千賀さんは、“この枕は一度使うと、他の枕が使えなくなるくらい、本当に居心地の良い睡眠を取らせていただいてます”と大絶賛。

続けて、“芸能活動と共に、アート活動もしてまして、芸能活動が終わった後に絵を描いたりとかするので、睡眠時間の確保ができない毎日だった。この枕を使い始めた時に、眠りに入るスピードと睡眠の質が圧倒的に向上しましたし、目覚めがすごく良くなった。夢も見なくなった”と、枕の魅力をアピールしました。







MCから、この枕をメンバーの誰にプレゼントしたいか聞かれると、“宮田。宮っちは小説を書いたりとか、アニメを作ったりとかクリエイティブな活動をしている。そういう方は、寝る前にいろんなことを創造してしまって、眠りが浅くなったり睡眠時間を確保できない状況が多分ある。なので是非、宮っちにプレゼントしたいな”と、笑顔を見せました。







寝つきが1番良いメンバーは“僕たち、共同生活してるわけじゃないんで...（笑）メンバーの寝つきを見たことがないんですけど”と悩みつつ、“想像だと、二階堂。ニカは早寝早起きで、夜12時前に寝て、朝5時くらいに起きているらしい。その時間に寝て、起きられているということは寝つきがいいんじゃないかなと思います”と、メンバーの睡眠生活を想像していました。



【担当：芸能情報ステーション】