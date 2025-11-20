通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物高水準推移続く
通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物高水準推移続く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.76 6.44 8.98 8.88
1MO 10.52 6.47 8.35 7.85
3MO 9.88 6.31 8.39 7.36
6MO 9.85 6.42 8.62 7.48
9MO 9.81 6.54 8.74 7.61
1YR 9.74 6.66 8.80 7.72
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.83 8.84 7.99
1MO 9.69 8.88 7.84
3MO 9.19 8.83 7.46
6MO 9.40 9.16 7.53
9MO 9.52 9.39 7.62
1YR 9.58 9.58 7.71
東京時間15:48現在 参考値
円安進行、当局からの円買い介入への警戒などもあって、ドル円1週間物は10％台後半の高い水準を維持している。
