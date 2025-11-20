通貨オプション　ボラティリティー ドル円1週間物高水準推移続く
　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.76　6.44　8.98　8.88
1MO　10.52　6.47　8.35　7.85
3MO　9.88　6.31　8.39　7.36
6MO　9.85　6.42　8.62　7.48
9MO　9.81　6.54　8.74　7.61
1YR　9.74　6.66　8.80　7.72

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.83　8.84　7.99
1MO　9.69　8.88　7.84
3MO　9.19　8.83　7.46
6MO　9.40　9.16　7.53
9MO　9.52　9.39　7.62
1YR　9.58　9.58　7.71
東京時間15:48現在　参考値

円安進行、当局からの円買い介入への警戒などもあって、ドル円1週間物は10％台後半の高い水準を維持している。