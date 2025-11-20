【拡大画像へ】

KADOKAWAは、同社が運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、角川スニーカー文庫「涼宮ハルヒ」シリーズの商品が手に入る「『涼宮ハルヒ』シリーズ SOS団オンラインくじ」を11月27日から12月25日11時59分まで販売する。価格は1回770円。

いとうのいぢ氏の原作イラストをふんだんに使用し、涼宮ハルヒ、朝比奈みくる、長門有希、キョン、古泉一樹らSOS団5人にフォーカスしたアイテムが盛りだくさん。

Xフォロー＆リポストキャンペーンを開催

【S賞：選べる！バスタオル（全4種）】【A賞：アクリルパネル（全5種）】【B賞：A3クリアポスター（全5種）】【C賞：ミニ色紙（全10種）】【D賞：缶バッジ（全20種）】

また、期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、「D賞 缶バッジ全種セット」が抽選で3名に当たるフォロー＆リポストキャンペーンも開催される。

□くじ引き堂公式Xアカウント

おまけキャンペーン

【D賞 缶バッジ全種セット】

「10連セット」を購入すると、いとうのいぢ氏の原作イラストを使用した「特製ブロマイド」をランダムで1枚もらえる。絵柄は期間によって異なる。

対象期間

涼宮ハルヒ／朝比奈みくる／長門有希／ハルヒ＆みくる＆長門／勧誘

11月27日12時～12月11日11時59分

祝100号／兎といっしょ／梅雨／秋模様／海水浴

12月11日12時～12月25日11時59分

【特製ブロマイド】