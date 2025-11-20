いとうのいぢ氏の原作イラストを使った「涼宮ハルヒ」シリーズのオンラインくじが「くじ引き堂」に登場！
【「涼宮ハルヒ」シリーズ SOS団オンラインくじ】 販売期間：11月27日～12月25日11時59分 価格：770円（別途発送手数料必要）
KADOKAWAは、同社が運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、角川スニーカー文庫「涼宮ハルヒ」シリーズの商品が手に入る「『涼宮ハルヒ』シリーズ SOS団オンラインくじ」を11月27日から12月25日11時59分まで販売する。価格は1回770円。
いとうのいぢ氏の原作イラストをふんだんに使用し、涼宮ハルヒ、朝比奈みくる、長門有希、キョン、古泉一樹らSOS団5人にフォーカスしたアイテムが盛りだくさん。【S賞：選べる！バスタオル（全4種）】 【A賞：アクリルパネル（全5種）】 【B賞：A3クリアポスター（全5種）】 【C賞：ミニ色紙（全10種）】 【D賞：缶バッジ（全20種）】
Xフォロー＆リポストキャンペーンを開催
また、期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、「D賞 缶バッジ全種セット」が抽選で3名に当たるフォロー＆リポストキャンペーンも開催される。
□くじ引き堂公式Xアカウント【D賞 缶バッジ全種セット】
おまけキャンペーン
「10連セット」を購入すると、いとうのいぢ氏の原作イラストを使用した「特製ブロマイド」をランダムで1枚もらえる。絵柄は期間によって異なる。
対象期間
涼宮ハルヒ／朝比奈みくる／長門有希／ハルヒ＆みくる＆長門／勧誘
11月27日12時～12月11日11時59分
祝100号／兎といっしょ／梅雨／秋模様／海水浴
12月11日12時～12月25日11時59分