『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）』が、12月31日21時55分よりテレ東系で放送されることが決定した。

参考：『孤独のグルメ』は時代に求められた作品だった 一人飲みに通じる個食の愉しみ

テレ東の深夜ドラマとして13年にわたり放送されてきた松重豊主演の『孤独のグルメ』は、輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマ。2025年1月には松重が自ら監督・脚本・主演を務めた『劇映画 孤独のグルメ』が公開され、国内興行収入10億円突破の大ヒットを記録。さらに韓国をはじめアジア諸国でも公開された。

2024年に放送された『孤独のグルメ 2024 大晦日スペシャル 太平洋から日本海 五郎、北へ あの人たちの所まで。』では、横浜から、長野、そして石川能登まで赴くことになった五郎。本作では、大晦日のイベントで配られる、とある食材集めを任された五郎が、小さな相棒とともに東日本を走り回り、1年を締めくくる食の旅路へ赴いていく。

さらに、本作では5年ぶりの生放送（※一部）も決定。2017年には成田山、2018年には柴又、2020年には横須賀の夜空に花火を打ち上げるなど、過去3回、さまざまな場所で一部生放送にチャレンジしてきたが、5年ぶりの生放送は一体どこから放送されるのか。

また、『劇映画 孤独のグルメ』より井之頭五郎のフィギュアが2026年9月に発売されることも決定。11月21日の12時より事前予約が開始される。（文＝リアルサウンド編集部）