家に逃げ込んできた女性。

顔には鼻や口元に咬まれたような痕があり、出血もしていた。

被害が起きたのは11月19日。場所は豪雪地のひとつとして知られる山形県尾花沢市だった。

７７歳の女性の自宅近くも前日からの雪で地面には雪が積もっていた。

午後５時ごろ、女性は自宅隣の畑に向かった。

雪が降っていたが、あたりに視界を遮るものはなく見晴らしはいい。

しかし、日の入りが早いこの時期、外は暗くなっていた。

女性が柿の木の下に行った時、不思議な音がしたという。

「雪かなんかが落ちた音に聞こえた」

後に女性は家族にその時の音をこう話した。

見晴らしのいい場所に立った１本の柿の木の近くで女性が聞いた、“雪が落ちてきたような音”…。

音の正体は、クマだった。

状況からクマは柿の木の上にいて、女性が木の下にいるときにおりてきたとみられる。

体長はおよそ１メートルだった。

女性はクマに襲われた。

クマに覆いかぶさられ、顔をかまれた。

そして、右腕と右足を引っかかれた。
肉をえぐられるケガをしていて女性は血を流しながら家に駆けこむ。

家族が警察に通報した。

「家族がクマに襲われた。血が出ている」

女性の顔には鼻や口元に咬まれたような痕があり、右腕と右足に引っかかれたような傷があった。

そして出血もしていた。

警察が現場に向かったが、クマはすでにいなかった。

女性は救急搬送された。

命に別状はなかったが警察の見立てでは“軽傷ではない”けがだったという。

現場には、食べられた柿が散乱し、雪の上には足跡も残っていた。

クマの捜索は難しい。

翌朝になって、市や警察が再び現場付近の見回りを行ったが、クマの行方は分かっていない。

現場近くでは数日前からクマのものと思われる鳴き声が聞こえたり、
柿の木を揺らすクマの姿が目撃されていた。

住民たちもクマに対し警戒心を強くしている中での被害だった。

きょう柿の下には箱ワナが設置された。

山形県内の今年のクマの目撃件数は２３８６件。

クマによる人身被害はこれで１３件目となり、統計開始以来最多を更新している。