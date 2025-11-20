前田敦子が自身のInstagramを更新し、長年憧れの存在と告白したた柴咲コウとの2ショット写真公開。

【写真】憧れの柴咲コウとの2ショットにうれしさがあふれて止まらない前田敦子

■ABEMAオリジナルドラマドラマ『スキャンダルイブ』で柴咲コウと前田敦子が共演

11月19日より配信スタートのABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』。本作品は、柴咲演じる芸能事務所社長・井岡咲と、川口春奈が演じる週刊誌記者・平田奏との、スキャンダルを巡る禁断の攻防戦を描いた物語。前田は、俳優・藤原玖生（浅香航大）の妻で元アイドルの藤原未礼役で出演。

前田は「私は柴咲コウさんに憧れてこの世界に入りました。」と柴咲が憧れの存在であったことを報告。続けて「コウさんにやっとちゃんとお会いできて幸せすぎたのです！！やったね14歳の私！！」と綴り、柴咲との2ショット写真を公開した。ダブルピースをする前田の幸せそうな笑顔が印象だ。

SNSには「よかったね、おめでとう！」「感動すぎる」「あっちゃんがファンの顔になってる」と様々なコメントが集まっている。

