¡¡ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Î¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯µÇ°ÉÂ±¡¡×¤Ç2023Ç¯¡¢Æþ±¡´µ¼Ô´Ö¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ò±£ÊÃ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÈÈ¿Í±£Èòºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µÉÂ±¡Ä¹ÀÐ»³Î´Èï¹ð¡Ê62¡Ë¤ËÀÄ¿¹ÃÏºÛ¡ÊÂ¢ËÜ¶©À®ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï20Æü¡¢Ä¨Ìò1Ç¯6·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò1Ç¯6·î¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È23Ç¯3·î12¡Á13Æü¡¢Æþ±¡Ãæ¤ÎÃË¡á»¦¿Íºá¤ÇÄ¨Ìò17Ç¯¤¬³ÎÄê¡á¤¬¡¢Æ±¼¼¤ÎÃËÀ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»¦³²¤·¤¿¤Î¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃËÀ¤Î¼ç¼£°å¤À¤Ã¤¿Äï¤ÎÅ¯Èï¹ð¡Ê60¡Ë¡áÈÈ¿Í±£Èòºá¤Çµ¯ÁÊ¡á¤È¶¦ËÅ¤·¡¢µõµ¶¤Î»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤ò°äÂ²¤ËÅÏ¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»ö·ï¤ò±£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£