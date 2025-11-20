出勤しようとするママを引き止めたい猫さんが次の瞬間...胸キュン必至の可愛すぎる行動に「私もされたい！」という声が殺到しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19.7万回再生を突破し、「主様愛されてますね」「何もかも可愛すぎる」「そんな事されたら、もう連れていくしかない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大好きなママと離れたくない猫ちゃん→ママが仕事に行こうとすると…】

甘えん坊のるあくん

TikTokアカウント『るあみーむの部屋』に投稿されたのは、ミヌエット「るあ」くんの姿。ママさんのことが大好きだというるあくん。3歳になっても、子猫のように甘えん坊なのだそう。

ある日、ママさんが仕事に行こうとしていたときのこと。おもちゃで遊んでいたるあくんに「行ってくるね」と声を掛けると、るあくんが「ミャー」と甘えた声で鳴いたといいます。「今日は子猫モードでくるのかな」とママさん。るあくんは、毎日のようにママさんの出勤を阻止しにくるのだとか。

ママの出勤を阻止するために...

ママさんに「お留守番しててね」と言われたるあくんが、何やら考えるような表情をしたといいます。「うーん、今日はどうやってママを止めようかニャ」と思案している模様。るあくんはどうしても大好きなママさんと離れたくないようです。一方のママさんも、るあくんに「行ってきます」を言うときは心が痛いのだとか。

るあくんが何かを思い付いたように、ママさんのもとに歩いてきたといいます。名案を思い付いた様子のるあくんが次の瞬間...。

可愛すぎる引き止め方

なんと、るあくんがしゃがんでいたママさんの膝にピョンと前足を乗せたといいます。そのまま「行かニャいで」というように前足で膝をカリカリしたのだとか。「ママ、ここにいて」というふうに何度もママさんの膝をカリカリしたというるあくん。こんなに可愛い引き止め方をされたら、つい仕事を休んでしまいそう。

膝カリカリ以外にも体をクネクネさせたり「遊んでニャ」と誘ってきたり、るあくんはいろんな方法でママさんの出勤を阻止しようとするそう。ママさんは「可愛すぎて出られない」と後ろ髪を引かれる思いで出勤するのだとか。相思相愛のるあくんとママさん。今日も仕事が終わったら、急いで帰宅してしまうママさんなのでした。

るあくんがママさんを引き止める姿は、たくさんの人に癒やしと笑顔を届けました。

投稿には、「可愛い！私が仕事行きたくなくなった」「そんな事されたらキュン死にしてまうわ」「おてて可愛い」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『るあみーむの部屋』には、今回紹介したるあくんの愛らしい日常の姿が投稿されています。

