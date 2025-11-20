サッカー日本代表【写真：YUTAKA/アフロスポーツ】

写真拡大

キリンチャレンジマッチのスタンドに現れた保崎麗

　サッカー日本代表は18日、ボリビア代表と国立競技場で「キリンチャレンジマッチ2025」を戦い、3-0で勝利した。この会場に現れた女性モデルにファンから「似合ってるね〜！！」と賛辞が集まった。

　日本代表の新デザインのユニホームにミニスカートを合わせた姿で東京・国立競技場のスタンドに立っているのは、グラビアアイドルやモデルとして活躍する保崎麗。両ほほには日の丸と代表エンブレムのペイントを施している。自身のXに写真とともに「日本vsボリビア　観戦して来ました！！　年内最後も素晴らしい試合を　観せてもらいました」と投稿した。

　さらに「adidasさんにて新ユニフォームをギフティングして頂いたので早速着て応援して来ました　今年はたくさん現地で応援できました」と新たなユニホームを強調した投稿に、日本のファンからは「似合ってるね〜！」「綺麗ですね！お似合いです！」「これは寒かったのでは…」などの声が寄せられた。

　さらに「こんな可愛い人が応援したらそりゃ勝つてぇ　W杯全試合お願いします」と、来年の北中米ワールドカップでの現地応援を期待する声もあった。

（THE ANSWER編集部）