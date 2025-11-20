やっぱり『黒』がおしゃれ！【ZARA】40・50が狙いたい「大本命ブーツ」

秋冬ファッションの足元を飾るブーツ。どれを選べばいい？ と悩んでいるミドル世代におすすめしたいのは、シックなムードをまとってモードに決まる「黒」。今回は、【ZARA（ザラ）】から、大人世代におすすめしたい「大本命ブーツ」をご紹介。ドッキングデザインが印象的な足元を演出するショートブーツや、主役級に映えるロングブーツなどが登場。プラスワンでおしゃれ見えを狙える黒ブーツは、今シーズンの一軍になるかも……！

足元からおしゃれを底上げできるドッキングデザイン

【ZARA】「ファブリックシャフトショートブーツ」\8,990（税込）

リブニットソックスを履いているかのような、ドッキングデザインがおしゃれなショートブーツ。トラックソールや、バックプルタブもアクセントになり、印象的な足元に仕上がりそう。伸縮性のある筒部分を引っ張って楽に脱ぎ履きできそうな、プルオンタイプなのも嬉しいポイント。

オンオフ活躍しそうな高見えブーツ

【ZARA】「バックルディテール付きショートブーツ」\7,990（税込）

ゴールドカラーのバックルがキラッと光り、リュクスなムードを演出。レザー調素材を使用した高級感たっぷりの黒ブーツは、一点投入するだけで大人コーデを格上げできそう。ラウンドトゥの美しいフォルムが洗練された印象を与え、オフィスコーデやきれいめコーデとの相性も良さそうです。

ふわふわ感に惹かれる！ 毎日履きたくなりそうなショートブーツ

【ZARA】「フェイクファーショートブーツ」\7,990（税込）

ふわふわのフェイクファーが可愛いポイントに。足元からトレンド感をアップできそうなブーツ。重厚感がありクールに決まる黒なら、大人コーデにもすんなり取り入れやすそう。スニーカー感覚でサッと履きやすそうなショートブーツは、デイリーコーデにヘビロテしそうです。

最旬スタイルを楽しめる主役級ロングブーツ

【ZARA】「ブロックヒールブーツ」\13,590（税込）

抜群の存在感で、ドラマチックな足元を演出してくれそうなロングブーツ。繊細なステッチワークもおしゃれ見えをサポート。高さ5cmのブロックヒールで、スタイルアップしながら、安定感のある履き心地も実感できそうです。ミニスカートやミディスカートと合わせて、最旬ルックを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i