超特急“せぶいれ”タカシ＆シューヤ、ノンアルで乾杯 2人の関係性は“人”
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のタカシとシューヤが、21日発売の雑誌『CanCam』1月号（小学館）の特集「今宵、あなたと乾杯させて▼」（※▼＝ハート）に登場する。
【写真】気品ただよう…！トンチキソングとは真逆なクールに決める超特急
タカシ＆シューヤは、グループ内で割り振られる“号車ナンバー”がそれぞれ7号車と11号車であることから“せぶいれ”の愛称で親しまれるボーカルの2人。タカシはお酒が飲めないため、ノンアルコールビールで乾杯する。撮影現場はたちまちハッピーな打ち上げ会場へと変貌した。
「僕はお酒が飲めないんですけど、お酒の場所は好き。乾杯するときって何かを成し遂げたり、締めくくるときにするイメージがあるのでむしろ必要だと思う」と語るタカシ。シューヤは「（もしお酒デートをするなら）休日の昼からカフェでチル飲みをした後、おうちでのんびりとアクション映画を観たいな」と想像をふくらませた。
タカシはオレンジ、シューヤはネイビーの同ブランドのニットを対照的な印象で着こなす、リンクコーデを披露した2人。誌面では、仲良しバディのクロストークもたっぷりと届ける。タカシは、2人の関係性をひと言で表すなら漢字の「人」だと話す。正反対だけれど波長が合う、不思議な関係の秘密を明かす。
同号には、タカシ＆シューヤのほか、俳優の駒木根葵汰、歌舞伎俳優の片岡千之助、2.5次元アイドルのころん（すとぷり）と心音（めておら）が登場する。
【写真】気品ただよう…！トンチキソングとは真逆なクールに決める超特急
タカシ＆シューヤは、グループ内で割り振られる“号車ナンバー”がそれぞれ7号車と11号車であることから“せぶいれ”の愛称で親しまれるボーカルの2人。タカシはお酒が飲めないため、ノンアルコールビールで乾杯する。撮影現場はたちまちハッピーな打ち上げ会場へと変貌した。
タカシはオレンジ、シューヤはネイビーの同ブランドのニットを対照的な印象で着こなす、リンクコーデを披露した2人。誌面では、仲良しバディのクロストークもたっぷりと届ける。タカシは、2人の関係性をひと言で表すなら漢字の「人」だと話す。正反対だけれど波長が合う、不思議な関係の秘密を明かす。
同号には、タカシ＆シューヤのほか、俳優の駒木根葵汰、歌舞伎俳優の片岡千之助、2.5次元アイドルのころん（すとぷり）と心音（めておら）が登場する。