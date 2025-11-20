³¤ÊõÄ¾¿Í¤é¡ÖISSA in Paris¡×·àÃæ²Î¤òÀ¸²Î¾§¡¡¥¢¥ë¥¯¥Þ¤È°ìÃã¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
º¸¤«¤é¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¢Æ£ÅÄ½ÓÂÀÏº¡¢½á²Ö¡¢³¤ÊõÄ¾¿Í¡¢²¬µÜÍèÌ´¡¢Ë¸¶¹¾Íý²Â¡¢°ìÃã¤µ¤ó
³¤ÊõÄ¾¿Í¡¢²¬µÜÍèÌ´¡¢½á²Ö¡¢Ë¸¶¹¾Íý²Â¡¢Æ£ÅÄ½ÓÂÀÏº»á¡Ê±é½Ð¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØISSA in Paris¡ÙÀ©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¡£2026Ç¯1·î10Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÉñÂæ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤«¤é¡¢³Ú¶Ê¡ÖÇÐ¶ç¡×¤Ê¤É£³¶Ê¤òÀ¸²Î¾§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØISSA in Paris¡ÙÀ©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØISSA in Paris¡Ù ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡Á30ÆüÅìµþ¡¦ÆüÀ¸·à¾ì¡¢2·î7Æü¡Á15Æü¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¢2·î21Æü¡Á25Æü°¦ÃÎ¡¦¸æ±àºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
À¤³¦Ãæ¤Ç¡ÖHAIKU¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÊ¸³Ø¤ÎÊ¸²½¤Î°ì¤Ä¡¢¡ÖÇÐ¶ç¡×¡£ËÜºî¤Ï¸½Âå¤È²áµî¤ò¸òºø¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¾®ÎÓ°ìÃã¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë10Ç¯¤òÂçÃÀ¤ËÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£
½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¡ÖISSA¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦³¤¿ÍÌò¤ò³¤ÊõÄ¾¿Í¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐ¿Í¤Ç¡¢Îò»Ë¤¬¸ì¤é¤Ê¤¤¡Ö¶õÇò¤Î10Ç¯¡×¤ò»ý¤Ä¼ã¤Æü¤Î¾®ÎÓ°ìÃã¤ò²¬µÜÍèÌ´¡¢³¤¿Í¤¬Î¹Àè¤Î¥Ñ¥ê½Ð²ñ¤¤¡¢°ìÃã¤ÎÆæ¤ò°ì½ï¤ËÃµ¤¹¥ë¥¤¡¼¥º¤ò½á²Ö¡¢°ìÃã¤¬¥Ñ¥ê¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Ì©¤«¤Ë³×Ì¿±¿Æ°¤Ë¤â¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¡¼¥º¤òË¸¶¹¾Íý²Â¤¬±é¤¸¤ë¡£
À©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏª¤ÎÀ¤¤Ï¡×¡Ê²¬µÜÍèÌ´¥½¥í¡Ë¡¢¡ÖÇÐ¶ç¡×¡Ê³¤ÊõÄ¾¿Í¡¢²¬µÜÍèÌ´¡¢½á²Ö¡¢Ë¸¶¹¾Íý²Â¡Ë¡¢¡Ö°ì¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¡×¡Ê³¤ÊõÄ¾¿Í¥½¥í¡Ë¤Î£³¶Ê¤¬¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥Õ¥ë¡¼¥È¡¢¥Á¥§¥í£²Ì¾¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦³¤¿ÍÌò¤Î³¤ÊõÄ¾¿Í¤Ï¡¢¡ÖÉý¤¬¹¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¹¾¸Í¤È¸½Âå¡¢ÆüËÜ¤È¥Ñ¥ê¤È¤¤¤¦ÉñÂæÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢°ìÃã¤ÎÇÐ¶ç¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡ÖÏª¤ÎÀ¤¤Ï¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤È¡¢³¤¿Í¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¥â¥À¥ó¤Ç¥ê¥º¥à´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾¥â¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤ËÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÄ°¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ã¤Æü¤Î¾®ÎÓ°ìÃã¤ò±é¤¸¤ë²¬µÜÍèÌ´¤Ï¡¢¥¤¥§¥¹¥È¥ó¤¬ÁÏºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿ÇÐ¶ç¤Ë´ð¤Å¤¯¶Ê¡ÖÏª¤ÎÀ¤¤Ï¡×¤òÄ°¤¤¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿ð¡¹¤·¤¤ÎÐ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥³¥¢Á´ÂÎ¤¬¡Ö±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¤¹¤´¤¯Ë¤«¤Ê³Ú¶Ê¤Ð¤«¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Æ¥ì¡¼¥ºÌò¤ÎË¸¶¹¾Íý²Â¤Ï¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥¤¥§¥¹¥È¥ó²»³Ú¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÇÐ¶ç¤ÎÀ¤³¦¤È²»³Ú¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¡×¡ÖåºÎï¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ë¥¤¡¼¥ºÌò¤Î½á²Ö¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È4¿Í¤Ç³Ú¶Ê¡ÖÇÐ¶ç¡×¤ò²Î¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Æ¥ì¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤éÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Î¡Ö¶¦ÌÄ¡×¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¡¢²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯¤Ë200²ó´÷¤ò·Þ¤¨¤ë¾®ÎÓ°ìÃã¡£ËÜºî¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÈà¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©¡¦¿®Ç»Ä®¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎPR¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥¯¥Þ¤È°ìÃã¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡£¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç²ñ¸«¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ËÜºî¤Î¸¶°Æ¡¦ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Îµð¾¢¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥¤¥§¥¹¥È¥ó¡£¾®ÎÓ°ìÃã¤Î°¦¤·¤¤¤ï¤¬»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿°ìÀÚ¤Î¿¼¤¤Èá¤·¤ß¡¢Äü¤á¤¤ì¤Ì»×¤¤¤ò¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¸ÀÍÕ¤ÇºÇ¤â¿¼¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÏª¤ÎÀ¤¤ÏÏª¤ÎÀ¤¤Ê¤¬¤é¤µ¤ê¤Ê¤¬¤é¡× ¤È¤¤¤¦ÇÐ¶ç¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¡ØISSA in Paris¡Ù ¤ÎÁÏºî¤ò»Ï¤á¤¿¡£
µÓËÜ¡¦Ìõ»ì¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤ÎÌõ»ì¤ò¤·¤¿¹â¶¶ÃÎ²À¹¾»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢±é½Ð¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥¤¥§¥¹¥È¥ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ê¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤ÆÂè 28²óÆÉÇä±é·àÂç¾ÞºÇÍ¥½¨±é½Ð²È¾Þ¤ÈÂè 42 ²ó¾¾Èø·ÝÇ½¾ÞÍ¥½¨¾Þ±é·àÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤Æ£ÅÄ½ÓÂÀÏº»á¤¬¤³¤ÎºÇ¿·ºî¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦½é±éºî¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤«¤éÅìµþ¡¦ÆüÀ¸·à¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£