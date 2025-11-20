カズレーザー、テレ東経済ニュース年末特番でメインキャスターに決定
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、12月28日午後10時10分から放送されるテレ東経済ニュース『WBS(ワールドビジネスサテライト)』3時間生放送の年末特番でメインキャスターを務めることが決定した。20日に発表された。
2024年の年末に放送した第1弾に続き、2年目となる今年の年末特番のテーマは「2025話題の”あの”ニュース 深掘ります！SP（仮）」。WBSならではの視点、かつ誰にも分かりやすい切り口で2025年の経済ニュースや話題を振り返り、2026年のスタートに備える。
田中瞳アナウンサーと共にメインキャスターを務めるカズレーザーはWBS初出演。番組では2025年に話題になったトピックスをチョイス。過去最高を記録することが確実な”インバウンド”に起こっている意外な変化、さらに歴史的な株高や円安といったマーケットの動き、大谷翔平選手フィーバーで海を越えて広がるビジネスまで、さまざまなテーマを深掘りVTRや現場中継を交えて伝える。
さらに、スタジオには誰もが知るあの人気チェーン店の創業者に、コンビニ最大手のトップが生出演。日頃のニュースでは聞けない本音に迫る。今年大きな話題を呼んだ”あの大物”にも交渉中。経済に詳しい人もそうでない人も、日頃WBSを見ている人も見ていない人も、誰もが飽きずに楽しめる3時間生放送となる。
■田中瞳コメント
今年4月からWBSキャスターを担当してきましたが、振り返ると、世界経済に大きな影響を与える重要なニュースがひしめき合うような年だったと感じます。皆さんにとって2025年はどんな年でしたか？WBS年末特番では、エンタメからマーケットまで幅広くお届けします。カズレーザーさん、ゲストの皆さんとともに2026年を展望しましょう！
