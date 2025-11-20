片岡千之助、ウィスキー片手にミステリアスな姿 お酒デートを考案
歌舞俳優・片岡千之助が、21日発売の雑誌『CanCam』1月号（小学館）の特集「今宵、あなたと乾杯させて▼」（※▼＝ハート）に登場する。
【写真】かっこいい！車と共に写真に応じた内村航平、片岡千之助
千之助は、歌舞伎の名門に生まれ育ち、初舞台は4歳。近年は、ドラマや演劇にも積極的に出演し、公開中の映画『爆弾』で演じる謎の青年役でも話題を呼んでいる。
今回は、ウェービーな黒髪にダークスーツ、気品にあふれながらどこか危険な色気もただよう姿を見せる。ウィスキーを味わいつつ、ミステリアスなただずまいを披露している。
「（お酒を飲むのは）自宅でひとりでくつろいでいるときや、みんなで食事をしているときなどが多いかな。先輩や家族がすてきなお店を紹介してくれるんです。通ううち、いつしか常連さんと仲良くなってしまうことも（笑）」という千之助。そんな千之助が気になる人とお酒デートをするなら、どんなプランを立てるのか。「お相手がリラックスできるように」という大人な気遣いを見せる、すてきなプランを考える。
同号には、千之助のほか、俳優の駒木根葵汰、メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のタカシとシューヤ、2.5次元アイドルのころん（すとぷり）と心音（めておら）が登場する。
