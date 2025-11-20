¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡¢¡ÈÈà»á¤ß¡É¤¿¤Ã¤×¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡ÈÌ´¤ÎÃæ¤Ç°ì½ï¤ËÆÝ¤á¤¿¤é¤¤¤¤¡É¿ÍÊªÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤¬¡¢21ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØCanCam¡Ù1·î¹æ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎÆÃ½¸¡Öº£¾¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È´¥ÇÕ¤µ¤»¤Æ¢§¡×¡Ê¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¶ðÌÚº¬¤Ï¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø25»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season2¡Ù¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡¢½éÉñÂæ¡ØÀ¤³¦¤Î½ª¤ê¤È¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î¡Á¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¡£¤Û¤Î¤«¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ß¾Ð´é¡¢ÀÚ¤Ê¤²¤Ê²£´é¤Ê¤É¡¢¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÈà»á¤ß¡É¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÈäÏª¤¹¤ë¡£¡È¤·¤´¤Ç¤´¶¡É¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ðÌÚº¬¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ª¼ò¤òÍ§¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¤ß¤ò¹Í¤¨¤ÆÁª¤Ö¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡£Ã¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¾þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¶ðÌÚº¬¤¬¡ÖÌ´¤ÎÃæ¤Ç°ì½ï¤ËÆÝ¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ë¤Ï¶ðÌÚº¬¤Î¤Û¤«¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬ÀéÇ·½õ¡¢¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥¿¥«¥·¤È¥·¥å¡¼¥ä¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤³¤í¤ó¡Ê¤¹¤È¤×¤ê¡Ë¤È¿´²»¡Ê¤á¤Æ¤ª¤é¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
