『孤独のグルメ』大みそかSP放送決定 5年ぶりに生放送復活【概要あり】
テレビ東京は20日、12月31日大みそかの夜に『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）』（後9：55〜11：30）を放送すると発表した。
【画像】おなじみの名シーンをフィギュアで再現…「figma 井之頭五郎 松重 豊ver.」
年末恒例番組の『孤独のグルメ大晦日スペシャル』シリーズは今年で9年連続となる。テレ東の深夜ドラマとして13年にわたり送ってきた松重豊主演の『孤独のグルメ』。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマ。
今年1月には、井之頭五郎役の松重が自ら監督・脚本・主演を務めた『劇映画 孤独のグルメ』が公開。国内興行収入10億円突破の大ヒットを記録し、さらに韓国をはじめアジア諸国でも公開された。
そして、今年の年末も井之頭五郎が1年を締めくくる食の旅路へ赴く。2024年に放送した『孤独のグルメ2024大晦日スペシャル 太平洋から日本海 五郎、北へ あの人たちの所まで。』では横浜から、長野、そして石川能登を訪れたが、今年はどんな物語が大晦日に繰り広げられるのか。
さらに、今年は5年ぶりの生放送（※一部）も決定した。17年の成田山、18年の柴又、さらに20年には横須賀の夜空に花火を打ち上げるなど過去3回、さまざまな場所で一部生放送にチャレンジしてきた。5年ぶりの生放送は一体どこから放送されるのか。
また、『劇映画 孤独のグルメ』より井之頭五郎のフィギュアが2026年9月に発売されることが決定した。あす21日正午より事前予約が開始する。
■『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）』ドラマ概要
今年で９回目！2025年の大みそか放送は5年ぶりに一部生放送が帰ってくる！迫るタイムリミット！今年も黄色信号!!大みそかのイベントで配られる、とある食材集めを任された（無茶ぶりされた）五郎は、小さな相棒とともに東日本を走り回る。毎年恒例となってしまった年末の珍道中、果たしてどんな土地で、どんな人々、そしてどんな至極のグルメと出会うのか。五郎は2025年を締めくくる一大イベントに間に合うのか？
