『ONE PIECE』『ひと夏の共犯者』主題歌収録 カメレオン・ライム・ウーピーパイの新アルバム登場
Chi-によるソロユニットのカメレオン・ライム・ウーピーパイが19日、ニューアルバム『Whoop It Up "DELUXE Edition"』をCD＆配信にてリリースした。
【動画】お洒落なDIY映像！カメレオン・ライム・ウーピーパイ「So-so Life」ミュージックビデオ
今年4月に発表された2ndアルバム『Whoop It Up』の世界観を引き継ぎつつ、“時空を超えて騒げ！”をテーマにしたジャンルレスな楽曲群をさらにパワーアップさせた同作。NHK『みんなのうた』で放送された「オレンジマーチ」や、たまごっちシリーズ『Tamagotchi Uni』のCMソング「TAMAPOP」、テレビアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編のエンディング主題歌「PUNKS」、ドラマ24『ひと夏の共犯者』のエンディングテーマ「Give in」など、話題のタイアップ曲を含む全22曲が収録されている。
パッケージはメンバー自らが手がけたデザインで構成されており、「オリジナルスペシャルステッカー」と、12月18日に東京・下北沢ADRIFTで開催されるリリースパーティーの優待チケットが封入特典として付属。なお、同公演のチケット提示により、会場受付で500円のキャッシュバックが受けられる。
また、公式YouTubeでは収録曲「So-so Life」のミュージックビデオも公開された。人生の浮き沈みをゆるく描いたDIY映像作品で、人形になったメンバーがイギリスの街を冒険するユニークな内容となっている。
Chi-は同作について「とにかくデラックスです！前回の『Whoop It Up』からパワーアップして踊って踊って踊れちゃいます！CDも出ました！めちゃくちゃ可愛いです！本当です！このアルバムを聴いてリリースパーティで一緒に踊りましょう！」とメッセージを寄せている。
19日放送のフジテレビ『週刊ナイナイミュージック』では、「PUNKS」のパフォーマンスとともに、『ONE PIECE』主題歌特集に出演。また、12月にはタイで開催される『BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 15』、年末には『COUNTDOWN JAPAN 25/26』、来春には『SANUKI ROCK COLOSSEUM 2026』など、国内外のフェス出演も控えており、ますます注目を集めている。
Chi-と、仲間のWhoopies1号・2号の3人で、楽曲制作やライブ活動はもちろん、ミュージックビデオやアートワークなど、すべてのクリエイティブを手がけているカメレオン・ライム・ウーピーパイ。今後のさらなる展開にも期待が高まる。
