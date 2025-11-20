中日の大野雄大投手（37）が、YouTube「野球いっかん！」に出演。巨人・岡本和真内野手（29）の恐ろしい進化を証言した。

大野は「今年の岡本選手はやばかった。ケガしてなかったら佐藤（輝明）選手と（タイトルを）競い合っていただろうなというぐらい」と明かした。

岡本は5月6日の阪神戦の一塁守備で「左肘の筋損傷」を負って3カ月以上離脱。それでも8月16日に1軍復帰すると、残り全試合に出場して69試合で打率・327、15本塁打、49打点の成績を残した。

とくに「インコースのさばき方がえげつなかった」という。「そこバット出てくるの？というバッティングが本当に多かった」と説明した。

今年で6年連続30本塁打以上を含む8年連続2桁本塁打を記録するなど、安定した成績を残している印象だが、大野の目には「今年は今までと違った。（ケガがなかったら）凄い数字を出したと思う。投げる球がないと見ていて思った」と、進化を証言した。

今オフはポスティングで米球団移籍を目指す岡本。大野が絶賛したフルシーズンの活躍はメジャーの舞台で見ることになりそうだ。