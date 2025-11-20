FIFA(国際サッカー連盟)は日本時間20日に最新のFIFAランキングを発表しました。

日本は18日のボリビア戦で3-0、14日のガーナ戦では2-0と連勝。前回の19位から1ランクアップし18位になっています。

上位4チームに変動はなく前回日本に敗れ、1ランクダウンしたブラジルがチュニジアに引き分け、セネガルに勝利で7位から5位に浮上しています。

日本時間12月6日はワールドカップ2026の組み合わせ抽選がアメリカで行われ、今大会は48チームが出場。

組み合わせは1グループ4チーム、A〜Lの12グループが形成され、ポット1には開催国のアメリカ、メキシコ、カナダとランキング上位9チームが入り、18位の日本はポット2に入ることが想定されます。

【FIFAランキング 上位30チーム】★は20日時点W杯出場決定1位 スペイン ★2位 アルゼンチン ★3位 フランス ★4位 イングランド ★5位 ブラジル ↑2★6位 ポルトガル ↓1★7位 オランダ ↓1★8位 ベルギー ★9位 ドイツ ↑1★10位 クロアチア ↑1★11位 モロッコ ↑1★12位 イタリア ↓313位 コロンビア ★14位 アメリカ ↑2★15位 メキシコ ↓1★16位 ウルグアイ ↓1★17位 スイス ★18位 日本 ↑1★19位 セネガル ↓1★20位 イラン ↑1★21位 デンマーク ↓122位 韓国 ★23位 エクアドル ★24位 オーストリア ★25位 トルコ ↑126位 オーストラリア ↓1★27位 カナダ ↑1★28位 ウクライナ ↓129位 ノルウェー ★30位 パナマ ↑1★