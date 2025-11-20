【FIFAランク】日本が18位にランクアップ W杯抽選ポット2確実 ブラジルが2ランク上昇
FIFA(国際サッカー連盟)は日本時間20日に最新のFIFAランキングを発表しました。
日本は18日のボリビア戦で3-0、14日のガーナ戦では2-0と連勝。前回の19位から1ランクアップし18位になっています。
上位4チームに変動はなく前回日本に敗れ、1ランクダウンしたブラジルがチュニジアに引き分け、セネガルに勝利で7位から5位に浮上しています。
日本時間12月6日はワールドカップ2026の組み合わせ抽選がアメリカで行われ、今大会は48チームが出場。
組み合わせは1グループ4チーム、A〜Lの12グループが形成され、ポット1には開催国のアメリカ、メキシコ、カナダとランキング上位9チームが入り、18位の日本はポット2に入ることが想定されます。【FIFAランキング 上位30チーム】★は20日時点W杯出場決定
1位 スペイン ★
2位 アルゼンチン ★
3位 フランス ★
4位 イングランド ★
5位 ブラジル ↑2★
6位 ポルトガル ↓1★
7位 オランダ ↓1★
8位 ベルギー ★
9位 ドイツ ↑1★
10位 クロアチア ↑1★
11位 モロッコ ↑1★
12位 イタリア ↓3
13位 コロンビア ★
14位 アメリカ ↑2★
15位 メキシコ ↓1★
16位 ウルグアイ ↓1★
17位 スイス ★
18位 日本 ↑1★
19位 セネガル ↓1★
20位 イラン ↑1★
21位 デンマーク ↓1
22位 韓国 ★
23位 エクアドル ★
24位 オーストリア ★
25位 トルコ ↑1
26位 オーストラリア ↓1★
27位 カナダ ↑1★
28位 ウクライナ ↓1
29位 ノルウェー ★
30位 パナマ ↑1★