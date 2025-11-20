¡Ö¼Ò°÷¤¬¼«Áö¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÒÄ¹¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¡¿Ãª¶¶¹°»ê vol.53
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°úÂà»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆùÂÎ¤Å¤¯¤ê¤äÂç²ñ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½Ð¼Ò¤·¤Æ¡¢²ñµÄ¤äÊó¹ð¤Ç²ñ¼Ò¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢¤Õ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÆóÅÆ¤òÄÉ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÊÙ¶¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ò°÷¤¬¼«Áö¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ï¶¯¤¤¡×¤È¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤Ê¤ë¤Û¤É¡£³ÆÉô½ð¤¬ÆÈ¼«¤Ë¹Í¤¨¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤É¤¦¤«¡©¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¨¤¨¡£¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢´ÉÍýÉô¡¢¶½¹Ô»ö¶ÈÉô¡¢¹ÊóÀëÅÁÉô¡¢¾¦ÉÊÉô¡¢±ÇÁüÉô¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯Éô¡¢·Ð±Ä´ë²èÉô¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÀìÌç¿¦¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Éô½ð´Ö¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¼ã´³ÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¤É¤³¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¡Ä¡Ä¡©
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢²ñ¼ÒÆâ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿ô»ú¤«¤é»¡¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÂç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Æ°°÷¡¢»î¹çÆâÍÆ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¤É¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÎÇ®¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÇ®¤³¤½¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëº¬´´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ì»þ´ü¼º¤ï¤ì¤¿´¿À¼¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤É¤¦´ÑµÒÆ°°÷¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤«¨¡¨¡¡©
¡¡¤½¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î1·î4Æü¡ÖWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¡¢ËÍ¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÆü¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ë¡¢ËÍ¤ÎºÇ¸å¤Î»Ñ¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢º£¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£¡¢¿·ÆüËÜ¤ÏÍË¾¤ÊÁª¼ê¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬²ÝÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»õ¤¬¤æ¤µ¤ò°ìµ¤¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ëÆü¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î1¡¦4Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼ÒÄ¹¤Î»Å»ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÂçÏÈ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¡¢¤½¤ì¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤â¡¢¤Þ¤À¸«¤¨¤ÌÊ¢¶Ú¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ï°úÂà»î¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤ò¼è¤êÌá¤¹Âç¤¤ÊÅ¾µ¡
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
¢¨½µ´©SPA!2025Ç¯11·î4Æü¡¦11Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¡ÚÃª¶¶¹°»ê¡Û
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô
