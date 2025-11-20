¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òLA¤Ë¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×»³ËÜÍ³¿¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤È²ñ¿©¾ðÊó¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö»³ËÜGM¤¬¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÃæ¡×
»³ËÜ¤¬Â¼¾å¤È²ñ¿©¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´¤¬²ñ¿©¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖDodgers¡¡Nation¡×¤Î¸ø¼°X¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜÍ³¿¤¬Â¼¾å¤È²ñ¿©¤ò³Ú¤·¤à¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡ÖTalkin¡ÇBaseball¡×¤ÎX¤Ç¤âÆ±¤¸¼Ì¿¿¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×FAÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÂ¼¾å½¡Î´¤¬°ì½ï¤ËÍ¼¿©¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤È2¿Í¤¬ÅÔÆâ¤Î¹âµé¼÷»ÊÅ¹¡Öò¿¤µ¤¤¤È¤¦¡×¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ãÆ®¤ò½ª¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Â¼¾å¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤âÃíÌÜÁª¼ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁáÂ®2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈSNS¾å¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òLA¤Ë¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö»³ËÜGM¤¬¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÃæ¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤ÉÀè¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»°ÎÝ¼ê¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤Îµ¯ÍÑ¤Ëµ¤¤ò¤â¤àÀ¼¤â½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]