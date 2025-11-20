高橋愛・DJ KOOら出演へ！日韓共作の新音楽バラエティ番組『チェンジストリート』、第1次日本アーティストラインナップ公開

日韓国交正常化60周年を記念して制作される日韓共作の音楽バラエティ番組『チェンジストリート』が、超豪華な韓国ラインナップに続き、日本のアーティスト第1次ラインナップを公開した。

【注目】超豪華！『チェンジストリート』、韓国ラインナップ

12月20日よりフジテレビおよび韓国・ENAで放送される『チェンジストリート』は、韓国と日本を代表するアーティストたちが互いの街や言語、感性に直接触れ、音楽で交流する新感覚の文化交流プロジェクトだ。両国の“日常の街”がそのままステージとなり、その場で生まれる感情がパフォーマンスへと昇華される独自のフォーマットが注目を集めている。

韓国側の出演ラインナップはすでに圧巻だ。第1次ではKARAのヨンジ、ASTROのユンサナ、PENTAGONのフイ、HYNN（パク・ヘウォン）、第2次では俳優イ・ドンフィ、イ・サンイ、チョン・ジソ、MAMAMOOのフィイン、そして第3次では俳優兼歌手イ・スンギ、SUPER JUNIORのリョウク、チョンハ、TOMORROW X TOGETHERのテヒョンといった豪華メンバーが発表され、番組のスケールを裏付けた。

（写真提供＝OSEN）左上から時計回りにKARA・ヨンジ、ASTRO・ユンサナ、TXT・テヒョン、SUPER JUNIOR・リョウク

そして今回、新たに日本の第1次アーティストラインナップが明らかになった。

日本の国民的アイドル・モーニング娘。出身の高橋愛をはじめ、歌手・モデル・俳優として活動する次世代の注目株レイニ、“第2の優里”発掘プロジェクトオーディションの最終優勝者で、単独訪韓公演や韓国ドラマOST参加など日韓双方で人気を高めている冨岡愛が出演する。

さらに、1990年代に一世を風靡した混成グループTRFのメンバーで、現在も日本を象徴する国民的DJとして活躍するDJ KOO、そして特別出演として、日本の人気ロックバンドBACK-ONのメインボーカル兼ギタリストであり、倖田來未の夫としても知られるKENJI03も登場。日韓双方から多彩な才能が集結した。

日本でも確かな存在感を持つシンガーソングライターから、世界のステージを経験したパフォーマー、特別コラボを予告したアーティストまで、多様な魅力を持つ出演者が一堂に会し、日韓音楽交流の新たな扉を開くことが期待される。

（写真提供=（株）FOREST MEDIA、（株）Hangang Fore ENM、ENA）左上から時計回りに高橋愛、レイニ、冨岡愛、KENJI03、DJ KOO

異なる都市で始まった物語が、一つのステージで同じ感情へとつながる特別な旅となるだけに、放送に向けた期待は高まるばかりだ。

なお、『チェンジストリート』は（株）FOREST MEDIA、（株）Hangang Fore ENM、ENAの共同制作により、12月20日から韓国・ENAおよびフジテレビで放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）