元マラソン選手で、日本維新の会の松野明美参議院議員が、参議院経済産業委員会で質問に立ち、マラソンに例えての質問を繰り広げる場面があった。

【映像】松野明美議員の“マラソン例え”に議場苦笑（実際の映像）

松野議員は質問冒頭、「皆様、あー、あー、あー、あー、あー、入ってますか」と、マイクが入っているかどうかの確認から始まり、すでにその時点で議場には笑いがこぼれていた。そして「日本維新の会の松野明美でございます。経済産業委員会では初めての質問となります。今の心境を一言でいえば、マラソンではなくて砲丸投げにチャレンジするようになったというような心境です」と言うと、議場には微妙な笑いが。松野議員も察したのか、「あまりわかりにくい表現だったかなと思いますが、とにかく一生懸命頑張ってまいりますのでよろしくお願い申し上げます」と笑顔でフォローし、質問を開始した。

松野議員は、地元熊本に台湾の半導体企業TSMCが進出した経済効果などを聞いた後、「熊本県では熊本サイエンスパークという構想を提唱している。台湾でも新竹サイエンスパークというものすごい大規模なサイエンスパークがある。こういうところは、真似ができるところは真似をしないといけないと思う。マラソンもそうですが、目標があると、あの選手になりたいと思って走っているとフォームが似てくることもある。台湾の新竹サイエンスパークのようにならないかもしれませんが、（熊本）県も一生懸命頑張っている。国が対応されているかわかりませんが、どうぞ後押し、寄り添っていただければと思いますがいかがでしょうか」と再びマラソンを例えに出して質問。

赤沢亮正経済産業大臣は「熊本サイエンスパーク構想は、熊本県において半導体関連企業や研究機関の集積を目指すものであると承知している。経済産業省では我が国半導体産業の復活に向けて国内各地で半導体関連企業の集積や地域内取引の拡大、産学官連携による研究開発や人材育成の推進、工業用水や道路などの関連インフラの整備などに取り組んでいて、熊本県の取り組みはこうした方向性と一致する重要な取り組みであると認識している。引き続き熊本県や菊陽町などの地元自治体、関係省庁と連携しながらこうした取り組みを進めてまいりたい」と答えた。

松野議員は続いて「日の丸半導体、世界の中で日本のシェアが5割くらいあったときがあった。今は1割くらいか。半導体がどうなるかで日本がどのように突き進むか、分岐点に立っている。半導体は他国に頼るのか、自前で、日本で作っていくのか、経済安全保障につながると思うが、半導体産業復活に頑張っていただけますか？」と質問。

赤沢大臣が「頑張りたいと思うし、頑張り始めている。先端半導体、今日本は実は、１割とおっしゃいましたけど、先端半導体についていえば基本的にゼロですね。米国と韓国と台湾が占めているという状態」と述べると、松野議員は口を押さえ、驚きの表情を見せた。

松野議員は「ぜひ頑張って国民の幸せにつなげていただければと思っている」と述べ、質問を終了した。

松野議員はマラソン選手を引退した後、熊本市議、熊本県議を経て、2022年の参院選比例区に日本維新の会から立候補し当選している。（『ABEMA NEWS』より）